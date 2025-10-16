Adailton Martins solicita instalação de UTI no Hospital de Nossa Senhora da Glória

Durante a Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o deputado estadual Adailton Martins (PSD) teve aprovada, por unanimidade, a Indicação nº 305/2025, que solicita ao governador Fábio Mitidieri a instalação de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória. A proposta apresentada pelo parlamentar visa ampliar a oferta de serviços de saúde de alta complexidade na região do Alto Sertão sergipano, garantindo um atendimento mais rápido e eficaz à população.

Segundo Adailton Martins, a ausência de uma UTI no hospital tem obrigado pacientes em estado grave a se deslocarem para outros municípios em busca de atendimento, o que representa um risco à vida. “Nossa Senhora da Glória é um polo regional que atende diversas cidades vizinhas. A instalação de uma UTI é uma medida urgente e necessária para salvar vidas e garantir que o atendimento chegue a quem mais precisa”, ressaltou o deputado.

Na justificativa da propositura, o parlamentar destacou que a medida busca atender aos princípios constitucionais que asseguram o direito à saúde e contribuir para a redução da mortalidade e a descentralização dos serviços hospitalares no estado. Além disso, a implantação da UTI também promoverá o desenvolvimento regional, com a geração de empregos e a melhoria da qualidade de vida da população local.

“A criação dessa unidade trará mais dignidade e segurança para os moradores do Alto Sertão, reduzindo o tempo de espera e a distância até os serviços de emergência. Nosso mandato segue firme, trabalhando para levar mais estrutura e humanização à saúde pública sergipana”, reforçou Adailton Martins.

Por Assessoria Parlamentar