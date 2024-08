Adailton Sousa pode voltar a condição de candidato à reeleição

Valmir de Francisquinho, candidato a prefeito de Itabaiana na coligação “Itabaiana é do Povo,” solicitou a tramitação em segredo de justiça no processo de impugnação a sua candidatura, que já se arrasta há algumas semanas. No entanto, o juiz eleitoral, Heval Marcio Silveira Vieira, decidiu, através do registro 0600081-28.2024.6.25.0009 que não seria possível, pois o processo é de natureza eleitoral e, portanto, de interesse público.

Diante dessa decisão desfavorável e com a aproximação do prazo de 15 de setembro para alterações nas candidaturas, Valmir já tem discutido com pessoas próximas a possibilidade de Adailton, atual prefeito de Itabaiana, assumir a candidatura, pois ele é visto como o nome mais ‘cotado’ dentro do grupo político de Valmir.

Todas essas informações foram extraídas devido ao portal de notícias ter tido acesso a uma fonte próxima a Valmir de Francisquinho.