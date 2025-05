ADEMA ACOMPANHA OS TESTES DE ESTANQUEIDADE DE CAMINHÕES COLETORES DA RENOVA NA CIDADE DE ARACAJU

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) acompanhou nesta quarta-feira, 14, a realização de testes de estanqueidade nos cinco caminhões coletores da Renova que estão interditados desde a última semana. Os testes foram autorizados pelo órgão ambiental após pedido feito por representantes da empresa e da Emsurb, que estiveram na Adema na terça-feira, 13, para discutir a possibilidade de desinterdição.

No posto de lavagem em que os caminhões estavam retidos, a empresa JP Mar Engenharia Ambiental, contratada pela Renova, realizou os testes, que servem para verificar se um sistema ou equipamento está livre de vazamentos. Ela indicou alguns reparos que precisam ser realizados, e o laudo final ainda será produzido.

“A equipe da Adema irá aguardar a apresentação dos laudos pela Renova para analisar os apontamentos da empresa. Ressaltamos que o laudo de estanqueidade é um documento obrigatório, inclusive para o licenciamento ambiental, e deve ser apresentado periodicamente ao órgão ambiental”, afirmou o gerente de fiscalização, Aloízio França, que acompanhou a realização dos testes.

O presidente da Adema, Carlos Anderson Pedreira, reforçou que mesmo após a realização dos reparos, os caminhões só poderão voltar a circular mediante a regularização do licenciamento ambiental: “É importante lembrar que a autorização ambiental foi solicitada pela empresa para 59 veículos, sendo 32 caminhões coletores, mas até o momento, nenhum deles foi efetivamente licenciado. A empresa iniciou a operação de forma irregular e, inclusive, já foi autuada por essa infração ambiental. A continuidade do processo de licenciamento está dependendo exclusivamente da apresentação de documentos e comprovações que estão faltando por parte da empresa”.

Ainda de acordo com o presidente, os processos de licenciamento ocorrem sem prejuízo da fiscalização da operação, que vem sendo acompanhada de perto pela Adema, em razão da operação de grande porte e alto potencial poluidor. “Um grande número de denúncias também vem chegando ao órgão pela imprensa e pela população, além dos diversos flagrantes já feitos pela nossa equipe em bairros e horários distintos. O dano, que antes era potencial, já foi confirmado como dano efetivo. Não há como seguir dessa forma”, enfatizou Carlos.

Após a realização dos testes, a Adema autorizou que os caminhões fossem transferidos do posto de lavagem para a garagem da Renova, onde deverão permanecer até a conclusão do licenciamento. Na tarde desta quarta-feira, a Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) informou à Adema que irá periciar os veículos, como parte do inquérito que está em andamento para apuração dos fatos.

Foto: Mariana Carvalho