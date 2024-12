ADEMI SERGIPE PARABENIZA O GOVERNO DO ESTADO POR AVANÇOS TRANSFORMADORES NA HABITAÇÃO DE SERGIPE

A ADEMI Sergipe (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário de Sergipe) parabeniza o governador Fábio Mitidieri e a primeira-dama Érica Mitidieri pela criação e aprovação dos programas habitacionais “Casa Sergipana de Habitação de Interesse Social” e “Habitar Servidor”.

Essas iniciativas representam um marco histórico para o Estado de Sergipe, promovendo dignidade para as famílias sergipanas e fomentando o desenvolvimento econômico e social.

O programa Casa Sergipana é voltado para atender as necessidades habitacionais da população em geral, especialmente das famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo subsídios estaduais que complementam o Minha Casa Minha Vida. Essa ação tem como objetivo facilitar o acesso à casa própria, trazendo dignidade e estabilidade para milhares de cidadãos em todos os 75 municípios de Sergipe.

Por sua vez, o Habitar Servidor é destinado aos servidores públicos estaduais, ativos e aposentados, oferecendo condições diferenciadas e subsídios para a aquisição de moradias. A iniciativa reflete o reconhecimento e a valorização do papel essencial que esses profissionais desempenham no desenvolvimento do estado, ao mesmo tempo em que melhora sua qualidade de vida.

A primeira-dama Érica Mitidieri, que lidera a Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SEASIC), teve papel determinante na concepção e condução desses programas, sendo amplamente reconhecida como a “Mãe da Habitação” em Sergipe. Sua dedicação e sensibilidade garantiram que essas iniciativas fossem estruturadas para atender às reais demandas da população, reforçando o compromisso do Governo de Sergipe com a inclusão social e a equidade.

Além de promover inclusão e melhorar a qualidade de vida das famílias, os programas também terão um impacto significativo no mercado imobiliário. A ADEMI Sergipe destaca que a execução dessas iniciativas movimentará o setor da construção civil, gerando empregos diretos e indiretos e fortalecendo a economia local. “Esses programas não são apenas uma conquista social, mas também uma oportunidade de impulsionar a geração de renda e o crescimento sustentável em todo o estado”, afirma a ADEMI.

A associação também enaltece a parceria com o Governo do Estado e reforça a sua contribuição desde as primeiras conversas sobre a criação dos programas. A ADEMI Sergipe colaborou com análises técnicas e sugestões estratégicas para moldar essas políticas habitacionais, alinhando as demandas locais às melhores práticas do setor. “Esse trabalho conjunto demonstra a força do diálogo entre o setor público e privado em benefício do povo sergipano”, afirma a entidade.

A aprovação dos programas pela Assembleia Legislativa do Estado, ocorrida no dia 19 de dezembro de 2024, é um presente para o povo sergipano neste final de ano. “Essas iniciativas representam a realização de um sonho para milhares de famílias e servidores públicos, além de marcar um novo momento para o mercado imobiliário e para o desenvolvimento do estado”, conclui a ADEMI Sergipe.

A ADEMI Sergipe reafirma seu compromisso em continuar contribuindo para o sucesso desses programas e parabeniza o governador Fábio Mitidieri e a primeira-dama Érica Mitidieri por liderarem essa transformação habitacional que, sem dúvida, será um legado para as futuras gerações.

Texto e foto Ademi