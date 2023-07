Adilton Lima cumpre extensa agenda durante o fim de semana em Boquim

O empresário, presidente municipal do PDT e pré-candidato a prefeito, Adilton Lima, cumpriu no último fim de semana uma extensa agenda em Boquim. Na sexta-feira, 14, participou do encerramento da Festa de Nossa Senhora da Rosa Mística, na comunidade do Cipó, a convite do padre Gileumar Henrique, pároco da Paróquia de Santa Rita.

No domingo na parte da manhã, atendendo agora o convite do Padre Raimundo Diniz, pároco da cidade, o empresário participou da alvorada festiva em comemoração ao início do novenário de Senhora Sant’Ana, padroeira de Boquim, e a tarde, do encerramento da Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do povoado Pimenteira

Sempre solícito, Adilton tem percorrido o município em eventos religiosos e conversado diretamente com o povo boquinhense.

ASCOM – Adilton Lima