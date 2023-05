Adilton Lima: “Meu nome está à disposição do povo de Boquim”

Nesta quarta-feira, 17, o empresário, Adilton Lima (PDT), concedeu entrevista ao radialista JC, durante no Programa Cidade Notícias, na rádio Cidade FM 99, de Simão Dias.

O empresário destacou as ações que vem desenvolvendo no município de Boquim, nas comunidades rurais e da zona urbana, através do Projeto “Ação Cidadã – Adilton Lima” e o MoviAgro – Movimento de Desenvolvimento Socioeconômico através da agricultura.

O jovem empresário, avaliou a gestão municipal do prefeito Eraldo Andrade, como também pontuou as ações positivas desenvolvidas pelo governador Fábio Mitidieri ao longo dos cinco primeiros meses.

Filiado ao PDT, Adilton Lima, ainda destacou as parcerias com a deputada estadual, Maísa Mitidieri, com do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Luiz Roberto e com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, também do seu partido, PDT.

ELEIÇÕES 2024

Questionado pelo radialista JC sobre o pleito do próximo ano, Adilton Lima, respondeu: “A minha pretensão é ajudar a minha cidade e o meu projeto político é fazer Boquim se desenvolver. O meu nome está à disposição do povo de Boquim. Se for um desejo do povo, eu irei atender. Claro, sempre com base no diálogo com os membros do grupo político que faço parte.”

ASCOM – Adilton Lima