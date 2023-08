Adilton Lima participa do Encontro Estadual da Juventude do PDT

Neste sábado, 12, Dia Internacional da Juventude, o presidente municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e pré-candidato a prefeito de Boquim, Adilton Lima, participou, em Aracaju, do Encontro Estadual da Juventude do PDT.

O encontro ocorreu em um hotel da capital sergipana e reuniu os jovens de diferentes municípios sergipanos, onde, na oportunidade, foram discutidos temas como: o protagonismo dos jovens na política, as eleições de 2024 e o fortalecimento do PDT no interior sergipano.

Em vários momentos, líderes do PDT, destacaram o apoio a pré-candidatura de Adilton Lima a prefeito de Boquim.

Estavam presentes, o vice-governador do Estado de Sergipe, Zezinho Sobral, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, o deputado estadual, Garibalde Mendonça, o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto, além de presidentes municipais e dos movimentos do PDT.

ASCOM – Adilton Lima