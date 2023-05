Adilton Lima: “Venho recebendo o incentivo e o apoio dos jovens da minha cidade para continuar na política”

O empresário boquinhense Adilton Lima (PDT) concedeu entrevista na noite da última terça-feira (23) ao jornalista Luiz Carlos Focca, na TV Itnet.

Durante a entrevista, Adilton Lima focou em assuntos relacionados ao município de Boquim, sua terra natal, a disputa de 2020, a participação dos jovens na política, eleições 2024 e a possibilidade de composição na chapa majoritária.

O empresário destacou a sua participação como candidato a vice-prefeito, em 2020, na chapa encabeçada pelo saudoso ex-prefeito Pedro Barbosa (PSD). “Naquele momento me senti bastante acolhido e abraçado pela juventude de Boquim que acreditou no meu projeto em 2020, embora sem êxito, como candidato a vice-prefeito”, frisou.

Ainda discutindo a temática juventude, ele explanou que após o pleito vem recebendo apoio e incentivo para continuar. “Desde então venho recebendo o incentivo e o apoio dos jovens da minha cidade para continuar na política. Os nossos jovens estão sofrendo por falta de emprego e muitos jovens estão indo embora para outros Estados por falta de oportunidade de trabalho. Um dos meus projetos é poder aquecer a economia local com a geração de emprego e renda para o nosso povo. Os filhos de Boquim devem permanecer em Boquim”, discorreu o empresário.

Adilton também avaliou sobre a geração de emprego e renda e a vocação local. “Boquim perdeu o posto de terra da laranja por causa da sucessão familiar, devido à falta de investimentos no setor e as sucessivas pragas nos laranjais, mas espero que esse cenário mude com o governo de Fábio Mitidieri, que inclusive já fiz uma visita à Secretaria de Agricultura e levei algumas demandas e projetos da área”, emendou.

Perguntado por Focca acerca da disputa pela Prefeitura de Boquim, Adilton respondeu que seu nome está à disposição da população boquinhense. “O meu nome está à disposição do povo, se for um chamado do povo e do grupo político do qual eu faço parte, se eles entenderem que está na minha hora, que o meu nome é o melhor, nós iremos sentar e conversar e estou disponível, preparado para isso. Tenho uma relação muito boa com o empresário Jorge Mitidieri, relação de parceiro, a política é uma questão de construção e vamos ver o que vai acontecer. Também não tenho problemas com o prefeito Eraldo Andrade”, destacou.

Adilton Lima esclareceu ainda durante a entrevista que a sua pretensão já foi exposta ao governador Fábio Mitidieiri. “Já deixei claro para ele que tomei gosto pela política e vou permanecer na política, até porque o meu projeto político é trazer desenvolvimento para a minha cidade, então não estou visando benefícios pessoais. Fábio é de uma boa conversa e não fechou portas, mas deixou o caminho aberto com a possibilidade de que eu possa construir e em parceria com o Governo do Estado”, concluiu.

ASCOM – Adilton Lima