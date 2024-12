ADMINISTRADOR E  PRODUTOR RURAL MÁRIO DE MI FONTES PODERÁ SER CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL EM 2026

O administrador de empresas, produtor rural e ex-candidato a prefeito de Riachão do Dantas, Mário de Mi Fontes, do União Brasil, que em sua primeira disputa obteve a expressiva votação de 4.350 votos, poderá ser candidato ao legislativo sergipano em 2026.

Desde o resultado das eleições que Mário de Mi Fontes segue andando pelo município de Riachão do Dantas, e no último dia 21 de novembro, festa de Nossa Senhora do Amparo, o produtor reuniu os vereadores eleitos da base e lideranças locais para uma confraternização.

A decisão em disputar as eleições em 2026 será coletiva, com o seu agrupamento e com o ex-deputado e presidente estadual do União Brasil, André Moura.

Fonte e foto da assessoria