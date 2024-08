Adriano Bandeira oficializa campanha eleitoral com inauguração do Comitê 

Evento acontece neste sábado, partir das 19h, no Conjunto dos Motoristas, Bairro Luzia, e contará com a participação de dezenas de apoiadores, incluindo a candidata à prefeita de Aracaju, Danielle Garcia

Está chegando a hora! Neste sábado, 17, Adriano Bandeira (MDB) oficializará a sua candidatura a vereador de Aracaju durante o lançamento do seu Comitê, intitulado ‘Segurança Pública de mãos dadas com a Causa Animal’. A inauguração acontece a partir das 19h, na Rua Ministro Nelson Hungria, 393, localizada no Conjunto dos Motoristas, Bairro Luzia, zona sul de Aracaju.

O local escolhido tem muita representatividade para Bandeira. Isso porque, além de ter nascido e passado grande parte da sua infância e adolescência, foi lá que iniciou a luta pelos interesses da coletividade ao presidir a Associação de Moradores do respectivo Conjunto por cerca de 10 anos.

Além de contar com a presença da candidata a prefeita de Aracaju pelo MDB, Danielle Garcia, é esperada a participação de autoridades do cenário político sergipano, a exemplo da deputada federal, delegada Katarina Feitoza, e da ex-deputada estadual Kitty Lima, atualmente superintendente de Proteção Animal de Sergipe e sua companheira. A expectativa é de que dezenas de apoiadores compareçam, para prestigiar e incentivar a candidatura do policial civil.

“Será o início de uma luta por uma Aracaju mais segura e acolhedora para todos os seus habitantes. Queremos que a nossa cidade volte a figurar no cenário nacional como a capital da melhor qualidade de vida do nosso país. E isso significa desde melhorias voltadas à segurança dos nossos cidadãos, seja através de políticas públicas voltadas para o combate ao crime de forma permanente; como também somamos à nossa causa o bem-estar animal, com propostas que vão desde a criação de um hospital veterinário municipal e a substituição gradativa de carroças puxadas por animais, por veículos elétricos”, destaca Adriano Bandeira.

