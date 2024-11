Adriano recebe denúncia de usuários do transporte coletivo de Aracaju

Durante a sessão ordinária dessa quarta-feira,13, Adriano Taxista (Podemos) recebeu uma denúncia informando que um ônibus do transporte coletivo estava com os bancos quebrados, causando insegurança para os passageiros que estavam no veículo. Ao final da sessão na Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju, o vereador foi até o local da denúncia e constatou que o carro 4301, que integra a linha 031 Desembargador Maynard/ Eduardo Gomes da empresa Progresso, estava com parte da lataria externa solta e, na parte interna, bancos quebrados, com o apoio de soda e corroídos pela ferrugem.

Ao constatar a veracidade da denúncia, o vereador Adriano Taxista solicitou que o veículo fosse retirado de circulação e conduzido para garagem da empresa Progresso. Tudo foi registrado por meio de um vídeo e divulgado nas redes sociais do vereador.

Nesta quinta-feira, 14, na Tribuna da Câmara, durante sessão ordinária, Adriano Taxista apresentou aos colegas de vereança o vídeo com o registro da denúncia, mostrando a atual situação da frota que integra o transporte público coletivo em Aracaju.

Foto Gilton Rosas

Por Joice Carla