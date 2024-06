ADRIANO TAXISTA TOMA POSSE NA CÂMARA DE VEREADORES DE ARACAJU APÓS AFASTAMENTO DO DR. GONZAGA

Após o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) determinar na última terça-feira (28) a perda do mandato do vereador José Gonzaga de Santana, o Dr. Gonzaga, a Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju (CMA) deu posse na manhã desta segunda-feira (03) a Adriano Taxista (Podemos).

Após a solenidade de posse, Adriano reforçou seu compromisso com as classes trabalhadoras. “Faremos um mandato voltado às comunidades carentes, aos rodoviários, assim como aos taxistas. Tenho certeza de que estou aqui para colaborar no que estiver ao nosso alcance”, disse.

Estiveram presentes a deputada federal Yandra Moura e o deputado estadual Marcelo Sobral.

Adriano Taxista, filiado ao Podemos, foi vereador da Câmara de Aracaju entre os anos de 2012 a 2016.

Ele foi diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe como suplente em virtude do pedido de licença e afastamento do vereador Nitinho Vitale para assumir o cargo de deputado federal, e em decorrência da decisão do TRE pela desfiliação partidária, que afastou Dr. Gonzaga do cargo.

Foto: China Tom/CMA

Com informações da CMA