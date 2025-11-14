ADVOCACIA TEM PAPEL FUNDAMENTAL NA ESCOLHA DOS CANDIDATOS AO QUINTO CONSTITUCIONAL DO TJ DE SERGIPE

A advocacia sergipana tem um papel essencial na construção da justiça e na defesa das prerrogativas da classe. No próximo dia 19 de novembro, advogados e advogadas inscritos na OAB/SE poderão participar da consulta direta para formação da lista sêxtupla do Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) — um momento democrático que reforça o protagonismo da advocacia na composição do Poder Judiciário.

A participação da advocacia é de extrema importância para garantir que a vaga destinada à classe no Tribunal de Justiça seja ocupada por alguém que compreenda de perto a realidade e os desafios do exercício profissional. O representante da advocacia no TJSE contribui com uma visão plural e técnica nas decisões judiciais, fortalecendo o equilíbrio e a representatividade institucional dentro da Corte.

O processo de votação ocorrerá de forma 100% online, das 9h às 17h, e será seguro, auditável e sigiloso. Cada advogado e advogada poderá escolher de um a seis candidatos, com liberdade total para definir seus votos. O sistema digital utilizado pela OAB/SE garante a criptografia e o sigilo das informações, assegurando que nenhum voto possa ser rastreado ou identificado individualmente.

O presidente da Comissão Especial do Quinto Constitucional, Marcel Fortes, reforça a importância da participação da advocacia e a segurança do processo. “O voto é secreto, seguro e auditável. Cada advogado e advogada pode exercer seu direito com total tranquilidade. Essa é uma oportunidade histórica para que a advocacia sergipana escolha, de forma livre e consciente, quem representará a classe no Tribunal de Justiça. O fortalecimento da advocacia começa com a participação de cada um”, destaca.

A OAB/SE também ressalta que qualquer tipo de coação, pressão ou tentativa de interferência na livre manifestação do voto pode e deve ser denunciada. As denúncias poderão ser encaminhadas para o e-mail oficial do Quinto Constitucional (quinto@oabsergipe.org.br) com garantia total de sigilo e proteção da identidade do denunciante.

No dia 19 de novembro, vote e participe. Seu voto é sua voz na escolha do futuro desembargador ou desembargadora representante da advocacia no Tribunal de Justiça de Sergipe.

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE