Advogada Gilvanete Losilla fortalece candidatura para o TJ pelo 5º Constitucional

Desde que oficializou sua inscrição no processo do Quinto Constitucional para a vaga de desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), a advogada Gilvanete Losilla vem se destacando e mostrando força entre os colegas da advocacia. Buscando uma construção a partir do diálogo, ela vem recebendo uma série de manifestações de apoio ao seu nome.

São diversas manifestações que reconhecem sua trajetória, marcada pela dedicação, competência e compromisso com a justiça. “Fico muito feliz por toda essa repercussão positiva da minha candidatura ao Quinto Constitucional. Cada palavra dos colegas, seja nos encontros ou por meio de mensagens, é um combustível a mais nessa caminhada para que a gente possa contribuir ainda mais com o fortalecimento da Justiça sergipana”, ressalta Gilvanete.

Um desses apoiadores é o professor de Direito da Universidade Federal de Sergipe, Carlos Alberto Menezes. “Tenho duas razões para votar na doutora Gilvanete na disputa pela vaga de desembargador do Tribunal de Justiça. A primeira razão é objetiva: a Gilvanete tem uma trajetória de vida e profissional que é singular no estado de Sergipe na condição de advogada. Ela é uma brasileira raiz, dos sertões do Nordeste que chega em Aracaju e faz uma carreira vitoriosa, ocupando aqueles três lados conhecidos da advocacia. Ou seja, ela colocou o pé no mercado como advogada, na Defensoria Pública e ainda colocou o pé na Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe. No campo da advocacia ela conhece de tudo”, destaca.

O professor Carlos Alberto também pontua a segunda razão para confiar o seu voto a Gilvanete Losilla no Quinto Constitucional. “Gilvanete foi minha aluna na Universidade Federal de Sergipe e eu vi nela aquela garota brilhante que teve um destaque especial. Depois disso, ela foi estagiária no meu escritório de advocacia onde também teve um desempenho de destaque. É assim que eu explico e justifico a razão da minha escolha por ela. Gilvanete tem muito a contribuir com o estado de Sergipe ocupando essa posição de destaque como desembargadora no Tribunal de Justiça”, complementa o professor de Direito.

Outra declaração de apoio que enaltece a trajetória de Gilvanete Losilla vem da advogada e militante do movimento negro, Clarissa França. “É importante apoiar Gilvanete porque é uma mulher negra que tem uma trajetória de superação e com grande reconhecimento na advocacia pública. Ela passou por diversos setores do Direito. Gilvanete traz o povo para o judiciário. A maioria da população de Sergipe é negra é nós não temos um representante. Além disso, não temos muitas mulheres no judiciário sergipano e ela vem trazer toda essa renovação que é muito importante”, salientou.

