Priscila Boaventura é homenageada pelo Tribunal de Contas

A advogada, auditora de controle externo e candidata a vereadora nas últimas eleições, Priscila Boaventura, foi homenageada com a medalha de mérito funcional ‘Conselheiro José Carlos de Souza’ durante o evento que celebrou o dia do servidor público no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Priscila recebeu a medalha da conselheira e presidenta do TCE-SE, Dra. Suzana Azevedo, e agradeceu, destacando a importância de reconhecimento público a mulheres.

“Deus nos dirigiu o tempo todo e essa homenagem diz a mim e a outras mulheres e mães atípicas que somos capazes de contribuir com a sociedade desde que nos deem condições para isso”.