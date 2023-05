Advogada sergipana disputará vaga de Ministra no TST

Com o apoio da bancada da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe, a advogada sergipana Rose Morais vai disputar a vaga da advocacia pelo quinto constitucional no TST – Tribunal Superior do Trabalho.

O protocolo da candidatura foi feito na tarde desta terça-feira, 23, na sede da OAB Nacional em Brasília.

Pela primeira vez na história, uma advogada mulher, sergipana, registra a candidatura para disputar uma vaga nos tribunais superiores.

O Estado de Sergipe, atualmente, conta apenas com o Ministro Augusto Cesar no Tribunal Superior do Trabalho.

Rose Morais exercia os cargos de Ouvidora-Geral e Coordenadora-Geral das Comissões, na gestão do atual presidente da OAB/SE, Danniel Alves Costa.

Ao longo da sua história de Ordem, Rose Morais já ocupou cargos de Conselheira Seccional da OAB/SE – 2007-2009 e 2010-2012, Secretária Geral Adjunta da OAB/SE – 2013-2015, Corregedora Geral da OAB/SE – 2013-2015, Ouvidora-Geral da OAB/ e Coordenadora-Geral das Comissões.

No Conselho Federal, Rose foi Representante da OAB Nacional no Convênio celebrado entre do TST e a ENA e no Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o TST, CSJT, CFOAB e ABRAT, além de representante do CFOAB no Comitê Gestor Nacional do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT do TST, e, mais recentemente, Presidente da Comissão Nacional de Criptomoedas e Blockchain do Conselho Federal.

Na ASSAT – Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas, Rose Morais foi Vice-presidente, Presidente e Conselheira.

De acordo com o Presidente da OAB/SE, Danniel Alves Costa, a candidatura representa muito para o Estado: “Há algum tempo que nosso Estado é carente de uma maior representatividade no Poder Judiciário Nacional. Hoje só temos um Ministro no TST. Por isso, a disputa pelo quinto constitucional é muito importante não só para a advocacia sergipana, mas também para o Estado como um todo. A nossa bancada está unida e determinada a buscar essa nomeação”.

Danniel Costa também ressaltou que Rose está preparada para ocupar o cargo de Ministra do TST: “Não poderíamos ter uma candidata melhor. Rose é a primeira mulher advogada a disputar, por Sergipe, uma vaga nos Tribunais Superiores, representando o que a advocacia do nosso Estado tem de melhor”.

Com a inscrição da candidatura, ainda será definida a data da votação, que acontece na sede do Conselho Federal e conta com a participação de todos os conselheiros federais do Brasil.

