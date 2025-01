SERGIPANA REPRESENTA OAB/SE NA CHAPA DE BETO SIMONETTI, QUE SERÁ RECONDUZIDO À PRESIDÊNCIA DA OAB NACIONAL

O atual presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, registrou oficialmente a chapa única ‘OAB de Portas Abertas’ para as eleições da entidade, previstas para 31 de janeiro de 2025. Com isso, ele está prestes a se tornar o primeiro presidente reeleito da OAB Nacional desde a redemocratização do país, um feito inédito nas últimas décadas.

Historicamente, apenas três presidentes da OAB exerceram mais de um mandato: Levi Carneiro (1933-1938), Fernando de Melo Viana (1938-1944) e Carlos Povina Cavalcanti (1962-1965). Desde a redemocratização, no entanto, nenhum dirigente foi reconduzido ao cargo, o que torna a provável reeleição de Beto Simonetti um marco significativo para a advocacia brasileira.

A chapa liderada por Beto Simonetti apresenta uma composição diversificada e representativa. Além dele, concorrem como candidatos o vice-presidente Felipe Sarmento, a secretária-geral Roseline Rabelo de Jesus Morais, a secretária-geral adjunta Christina Cordeiro dos Santos e o diretor-tesoureiro Délio Fortes Lins e Silva Júnior. Um destaque especial recai sobre a advogada sergipana Roseline Rabelo de Jesus Morais, conhecida como Rose Morais, que será a primeira mulher nordestina a ocupar este cargo de grande relevância na história da OAB Nacional.

Rose Morais possui uma carreira sólida na advocacia trabalhista, com mais de 23 anos de atuação. Graduada em Direito pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió (Cesmac), com MBA em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduação em Direito Transnacional do Trabalho pela Universidad Castilla-La Mancha, na Espanha, ela tem se destacado por sua dedicação e competência. Em sua trajetória na OAB Sergipe, Rose Morais ocupou diversos cargos de destaque, incluindo conselheira seccional (2007-2009 e 2010-2012), secretária-geral adjunta (2013-2015), corregedora-geral (2013-2015), além de ouvidora-geral e coordenadora-geral das Comissões (2022). Também presidiu a Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas (Assat) e, no âmbito nacional, liderou a Comissão Especial de Criptomoedas e Blockchain do Conselho Federal da OAB.

Em 2024, Rose Morais alcançou um feito histórico ao ser a primeira advogada sergipana a compor a lista tríplice para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Na votação realizada pelo pleno do TST, ela foi a mais votada, com 19 votos, seguida por Adriano Costa Avelino, com 14, e Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, com 13. Embora não tenha sido a escolhida pelo presidente da República, sua indicação destacou a importância da advocacia sergipana no cenário nacional.

Influência de Danniel Costa na OAB Nacional

A inclusão de Rose Morais na chapa nacional reflete o prestígio e a influência do presidente da OAB Sergipe, Danniel Costa, junto à direção nacional da OAB. Sua capacidade de articulação e liderança tem sido amplamente reconhecida, demonstrando notória habilidade em influir nas decisões de âmbito nacional e fortalecendo a representatividade de Sergipe nos mais elevados cenários da advocacia brasileira.

Com a provável reeleição de Beto Simonetti e a participação de figuras de destaque como Rose Morais na diretoria, a OAB Nacional caminha para um período de continuidade e inovação. A gestão ‘OAB de Portas Abertas’ sinaliza um compromisso renovado com a inclusão, diversidade e a defesa intransigente das prerrogativas da advocacia, fortalecendo o papel da Ordem como guardiã da Constituição e dos direitos fundamentais no Brasil.

Por Innuve Comunição

Ascom OAB/SE