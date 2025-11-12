Advogadas sergipanas lançam o Movimento “Elas com 15” em apoio a Fabiano Feitosa

A noite desta terça-feira, 11, foi marcada por muita emoção e alegria com o encontro do Movimento “Elas com 15”, no Quality Hotel. O encontro foi criado e liderado por advogadas de diferentes gerações e áreas da advocacia, em uma forma de mostrar apoio e fortalecer a campanha de Fabiano Feitosa, que concorre à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça.

Foi um momento de escutar, dialogar sobre a valorização da mulher advogada, que diariamente faz a diferença na advocacia sergipana.

O evento contou com a presença das candidatas Tatiana Silvestre (12), Acácia Lelis (16) e Gilvanete Barbosa Losilla (23), que aproveitaram o momento para apresentar suas propostas.

A presença feminina no Direito cresce a cada ano, consolidando uma trajetória marcada por talento, inovação e conquistas.

Fabiano Feitosa acredita e defende que a força da advocacia feminina é transformadora e fundamental para o equilíbrio e prática da democracia.

“A advocacia feminina é uma força transformadora! Mulheres que fazem a diferença todos os dias nos escritórios, nas audiências e nas causas que defendem. Meu compromisso é seguir ao lado de cada uma, com respeito, igualdade e valorização. O movimento Elas com 15 surge com a intenção de construirmos, com união, uma advocacia mais forte e representativa”, enfatizou Fabiano Feitosa.

Texto e foto assessoria