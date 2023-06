Advogado André Vieira morre aos 46 anos em Aracaju

O advogado e servidor do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), André Silva Vieira, morreu na manhã desta segunda-feira (12), aos 46 anos.

O presidente da Corte sergipana, conselheiro Flávio Conceição, externou seu pesar e consternação com a perda para a Corte e familiares do servidor.

Por cerca de 10 anos André Vieira atuou como assessor jurídico no gabinete da conselheira Susana Azevedo, destacando-se por sua dedicação à Corte “como um técnico extremamente qualificado, sempre compromis​​​sado com o trabalho, além de uma pessoa educada, de excelente caráter, muito querida por todos”, afirma a conselheira.

“Perdemos um profissional ímpar e, acima de tudo, um ser humano do bem; doutor André fará muita falta”, conclui Susana Azevedo.

Com formação em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e atuação destacada na advocacia, André Vieira também integrou o Conselho Federal da OAB Sergipe.

Velório e sepultamento

Segundo informações dos familiares, o velório ocorrerá a partir das 11h, no cemitério Colina da Saudade, com sepultamento previsto para às 16h, no mesmo local.