Advogado é agredido moralmente e Vereador é condenado em processo judicial no município de Cumbe

Um episódio de agressão envolvendo um Advogado e um Vereador ocorrido na cidade de Cumbe na última eleição municipal terminou em processo judicial com a condenação do vereador por Injúria.

No dia 16 de novembro de 2020, por volta das 07h40, o Advogado encontrava-se em sua residência analisando processos quando ouviu gritos do lado de fora. Imediatamente, correu para a porta de sua casa e testemunhou o Vereador agredindo moralmente um senhor em praça pública, proferindo insultos como “moleque sem vergonha” e afirmando que o mesmo havia roubado.

Nesse momento, o Advogado, percebendo que o Vereador, que também é policial militar aposentado, estava armado e demonstrando agressividade, temeu pela segurança de seu genitor, que estava ao lado do senhor agredido. Preocupado que o Vereador pudesse sacar sua arma ou redirecionar sua agressividade para seu pai, o Advogado gritou para que seu pai corresse para dentro de casa e trancasse a porta.

Atendendo ao pedido do Advogado, o genitor correu para dentro de casa e fechou a porta e janelas da residência.

Logo em seguida, ao cessar as agressões ao senhor na praça pública, o Vereador dirigiu-se à porta da casa do Advogado e começou a gritar: “(…) Quem quiser contratar um Advogado de bosta, aqui tem um …(…)” “(…)… Abra a porta e saia … (…)”.

Esses eventos resultaram em um processo judicial que culminou na condenação do Vereador em primeira instância. No entanto, o Vereador recorreu da decisão.

Ao recorrer da ação judicial, ironicamente, o Vereador esqueceu-se de efetuar o pagamento das custas judiciais, que são as taxas judiciárias obrigatórias para se promover qualquer recurso.

Ao analisar o processo, o Magistrado não julgou o mérito pela falta de pagamento das taxas judiciárias.

O caso despertou repercussão na cidade de Cumbe, levantando questões sobre o comportamento e a conduta adequada de um representante político. A atitude agressiva e injuriosa do Vereador trouxe à tona a necessidade de respeito mútuo e civilidade nas relações entre autoridades e cidadãos.

A condenação do Vereador em primeira instância demonstra a seriedade do caso perante a Justiça. O Ministério Público, por sua vez, reforçou a importância das provas coletadas durante o processo, ressaltando a consistência das evidências apresentadas contra o recorrente.

É válido ressaltar que, o Vereador, representante do povo, que também é policial militar aposentado, o que torna a situação ainda mais delicada, tem a obrigação de manter conduta compatível com o cargo que ocupa.

O dever da imprensa é informar a sociedade e garantir a transparência nos assuntos de interesse público, especialmente quando envolvem condutas inadequadas por parte de figuras públicas.

Na batalha jurídica entre um candidato a vereador e um advogado, as palavras de desprezo pelo advogado ecoaram, mas o destino reservou uma cruel ironia para o vereador: o “advogadozinho de merda” foi quem acabou prevalecendo, quando o advogado do candidato, pelo que se observa, cometeu um erro primário e perdeu a ação. Uma lição valiosa sobre a importância de não subestimar o Poder da Justiça.

Veja o numero da Ação no TJSE 202076100182 e do Recurso no TJSE 202201008300