Advogado Fabiano Feitosa é democrático, acolhedor e acessível

Sergipe está vivendo um momento histórico com a campanha do Quinto Constitucional da Ordem dos Advogados do estado, que será escolhido via votação online. A Comissão Especial responsável pelo processo seletivo formará uma lista de seis nomes que será encaminhada ao TJSE. Em seguida, o TJSE vai reduzir essa lista para três nomes e o governador do estado escolherá um deles para a vaga.

Entre os advogados mais cotados para fazer parte desta lista, está o advogado eleitoral Fabiano Feitosa que tem quase 25 anos de experiência na advocacia.

Seu jeito simples, democrático, acolhedor, de escuta ativa e seu notório saber jurídico inspirou jovens a escolherem o direito como profissão, como o advogado Vinicius Carvalho, cujo pai era cliente de Fabiano Feitosa.

“Quando eu era mais novo, ainda estava naquela de me conhecer, saber qual rumo da minha vida eu iria tomar, e meu pai na época era presidente de uma associação a qual o Fabiano prestava serviço jurídico. E a forma como ele atendia as pessoas, a forma como ele resolvia os problemas, em casa, eu ouvindo meu pai elogiar muito o trabalho dele, despertou interesse em mim em entrar na área do direito e foi o que eu quis para minha vida, por isso que eu acredito que é muito importante votar no Fabiano, porque eu tenho certeza que é um ser humano muito competente e profissional”, relatou emocionado o jovem advogado Vinicius Carvalho.

Texto e foto assessoria