Advogado sergipano é selecionado para Universidade de Ohio

Dr. Andress Amadeus, sócio administrador do Escritório Amadeus & Santos Advogados Associados, especialista em Direito Imobiliário e diretor jurídico de organizações empresariais em Sergipe, foi selecionado para Programa Executivo de Management na Ohio University, nos Estados Unidos. O processo seletivo realizado pela LAIOB contou com duas fases e mais de 10 mil inscritos.

Na primeira fase foi avaliada a experiência profissional, análise curricular, background acadêmico, resposta de perguntas motivacionais e experiências de vida. Já na segunda fase foi verificado o nível de proficiência em inglês e o desempenho na entrevista.

A Universidade de Ohio é uma das instituições mais renomadas do mundo e atrai candidatos altamente qualificados, portanto, a competição para ser admitido no programa executivo foi acirrada. “É importante destacar-se considerando a experiência no ramo e por uma sólida motivação para ingressar no programa. Esse é um dos momentos mais especiais da minha carreira, porque além da aprovação, a avaliação funciona como um verdadeiro endosso de que estou no caminho certo, já que o currículo e a demonstração de experiências significativas em liderança e gestão de departamentos jurídicos fizeram toda a diferença para os avaliadores”, explica Dr. Andress.

O programa executivo terá duração de duas semanas e tem uma visão global apresentando táticas de gerenciamento na academia norte-americana, desenvolvendo o pensamento estratégico do aluno, estimulando sua criatividade e inspiração, visando a excelência e o máximo impacto. “Será uma honra aprender com diversos PHDs que ensinarão como o líder deve tomar decisões estratégicas, como deve negociar, agir em crises, entre outras demandas comuns no dia a dia do mercado. Além da teoria, visitaremos empresas da região, a fim de aprender sobre a cultura local e organizacional das respectivas instituições”, detalha.

Segundo o advogado, o curso também trará benefícios para Sergipe. “Sem dúvidas voltarei para nosso Estado com mais habilidades de gestão, potencializando o gerenciamento de equipes. Tenho certeza de que também vai impulsionar o desenvolvimento do nível do escritório, para que possamos aprimorar a gestão integrativa entre os departamentos jurídicos das empresas que atendemos. Desenvolver o conhecimento para além do aspecto jurídico e compreender melhor o funcionamento do mundo corporativo será minha missão nestes dias, pois ao adquirir uma compreensão mais ampla do ambiente de negócios, ficamos mais preparados para enfrentar os desafios e tomar decisões estratégicas que afetam diretamente às empresas”, destaca.

O programa executivo de Management também oferece uma rede de contatos valiosa. “Durante o curso, terei a oportunidade de interagir e colaborar com profissionais de diversas áreas, incluindo executivos de alto escalão, empreendedores e líderes empresariais, de forma que isso fortalecerá a capacidade de influenciar positivamente na cultura organizacional e alcançar resultados de alto nível para nossos clientes”, finaliza.

Fonte: Rodrigo Alves – Assessor de Imprensa

Foto: divulgação.