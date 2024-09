AGÊNCIA DESENVOLVE-SE RECEBE DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS DE 6 MUNICÍPIOS SERGIPANOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRADS

Em mais um passo para implantação dos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (Prads) em 36 municípios sergipanos, a Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) recebeu nesta quarta-feira, 11, o estudo encomendado à Raiz Engenharia e Consultoria Ambiental sobre o diagnóstico ambiental das áreas onde funcionavam os antigos lixões dos municípios de Pedrinhas, Arauá, Riachão do Dantas, Santa Luzia do Itanhy, Indiaroba e Boquim, todos da região sul do estado.

Os estudos apresentam uma análise do cenário atual desses espaços com avaliações técnicas sobre o impacto que os antigos lixões causaram nessas áreas, apontamentos das metodologias para recuperação das vegetações nativas que foram desmatadas, além de orientações acerca do descarte regular dos resíduos que ainda se encontram nessas áreas, a exemplo do chorume e gás natural, após anos de exploração na região.

A implantação dos Prads tem como objetivo reconstituir o ecossistema das áreas onde funcionavam os lixões que tiveram as atividades encerradas na primeira etapa do projeto ‘Lixão Mais Não – Por um Sergipe Sustentável’, do Ministério Público de Sergipe (MPSE)

Os estudos serão apresentados pela Desenvolve-SE à Promotoria do Meio Ambiente do MPSE e para o Consórcio Público de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico do Sul e Centro Sul Sergipano (Conscensul) e fazem parte do cronograma de execução dos PRADs.

A previsão é que até o fim de novembro todos os Prads estejam concluídos e entregues à Administração Estadual de Meio Ambiente (Adema) para devida análise e aprovação. Só então os planos poderão ser executados pelos prefeitos.

Estudos

Este é o segundo dos oito produtos que serão entregues pela consultoria para implantação dos Prads que serão elaborados em três etapas: Relatório Preliminar, Relatório de Investigação Confirmatória e Relatório Final.

O Relatório Preliminar surge a partir de uma visita de exploração. Na área onde funcionou o lixão, serão observados, entre outros aspectos, a volumetria dos resíduos sólidos e os potenciais danos no local e entorno. O Relatório de Investigação Confirmatória vai verificar tudo o que foi visto anteriormente, analisando amostras do lençol freático, possíveis contaminações e identificação da vegetação, se nativa ou não.

A última etapa corresponde ao Relatório Final. Este documento será entregue às gestões municipais, informando os problemas identificados naquela área e o que precisa ser feito para recuperá-la.

De acordo com o MPSE, 36 municípios encerraram as atividades dos lixões entre julho e dezembro de 2023. Isto significa que, atualmente, 98% dos lixões de Sergipe deixaram de funcionar. Apenas um ainda está em processo de encerramento.

Foto: Ascom Desenvolve-SE

Foto: Ascom Desenvolve-SE