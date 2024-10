Agenda de interação marca a segunda-feira de Luiz Roberto e Fabiano Oliveira

Encontros com o trade turístico, com o sindicato dos professores do Município e entrevistas, marcaram a agenda desta segunda-feira, 21, para os candidatos Luiz Roberto e Fabiano Oliveira, iniciando a semana decisiva para a virada em busca da vitória nas eleições para a Prefeitura de Aracaju.

Às 8h, atendendo convite da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), Luiz Roberto foi recebido pelo presidente da entidade, Antônio Carlos Franco Sobrinho, para uma reunião com representantes da Associação de Bares e Restaurantes (Abrasel), Sindicato dos Guias de Turismo (Singtur), Associação dos Agentes de Viagens (Abav) e Sergipe Destination, para apresentar propostas voltadas à dinamização do turismo e assinar uma carta de intenções.

“Nosso plano de governo contou com a participação coletiva das entidades em sua construção. Tenho uma excelente relação com o trade turístico, nosso candidato a vice-prefeito é do segmento, portanto, as portas estarão sempre abertas para o diálogo. O turismo será prioridade em nossa gestão. É a segunda atividade que mais gerou empregos na capital nos últimos anos, com plena perspectiva de crescimento”, afirmou Luiz Roberto.

Sincronia

Dentre os itens constantes na carta-compromisso, que estão sincronizados com o programa de governo apresentado pelos candidatos, estão: A construção de um plano de trabalho conjunto entre a Secretaria de Turismo e o trade para divulgação, captação de eventos, gestão e inovação potencializando a atividade turística e a inserção de Aracaju no conceito de Destino Turístico Inteligente (DTI), que envolve uma série de ações de governança, adensamento tecnológico e comunicação com o público visitante.

“Nós temos um plano que contempla as principais demandas do trade e um vice-prefeito que será uma extensão da Secretaria de turismo à disposição de todos vocês. Vocês estarão em casa, assim como estou em casa aqui”, afirmou Fabiano Oliveira.

Entrevistas

Na sequência, o candidato Luiz Roberto cumpriu uma agenda de entrevistas que incluiu o programa “Aperipê Eleições 2024”, cuja exibição se dará na próxima terça-feira, 22, às 19h. Em seguida, Luiz Roberto foi entrevistado no Balanço Geral Sergipe, onde falou sobre as perspectivas de avanço para a gestão da capital e as prioridades que adotará, caso eleito, nos primeiros meses de gestão, a exemplo da reformulação do atendimento nas unidades de Saúde da Família, e o esforço para reduzir o tempo de espera por consultas e exames especializados, e a ampliação das vagas para creches.

No final da tarde, Luiz Roberto ainda participou de uma sabatina promovida pelo Sindicato dos Professores (Sindipema) e, já no início da noite, realizou uma mini carreata onde interagiu com a população do bairro Santos Dumont.

Fonte e foto assessoria