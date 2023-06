Agentes de trânsito realizam ato em frente à Câmara de Aracaju

Plano de Carreira elaborado pela Prefeitura de Aracaju ignora compromissos firmados com SINDATRAN. Vereadores prometem não aprovar projeto de lei prejudicial aos agentes de trânsito

A previsão para os próximos dias é de trânsito parado em Aracaju e muita luta dos agentes de trânsito organizados no SINDATRAN (Sindicato dos Agentes de Trânsito em Aracaju), filiado à Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE).

Com redução de direitos e redução de remuneração, a proposta de Plano de Carreira para agentes de trânsito de Aracaju apresentada aos trabalhadores na segunda-feira, dia 12 de junho, pelo superintendente da SMTT deixou a categoria indignada.

Já são 10 anos de luta por um Plano de Carreira dos Agentes de Trânsito, portanto provocou revolta e decepção entre os trabalhadores a proposta apresentada que contém as seguintes alterações: acaba com o adicional de periculosidade e em seu lugar cria um valor fixo de R$ 300; cria o cargo de Inspetores que sequer precisam ser agentes de trânsito; congela titulações e gratificações, dentre outros problemas encontrados.

A agente de trânsito Maysa Rosa destacou que a preocupação da categoria não é só com vencimento, mas com a aprovação do Plano de Carreira que os agentes de trânsito de Aracaju merecem.

“Precisamos de um Plano de Carreira que, antes de tudo, não seja um retrocesso. Nós, agentes de trânsito, nos sentimos desvalorizados com a ideia do prefeito de criar um inspetor que não é do quadro de agentes de trânsito de Aracaju. Como alguém que não é agente de trânsito pode desempenhar a função de inspetor de trânsito?”, questionou a agente de trânsito Maysa Rosa.

Desta forma, logo cedo na manhã desta terça-feira, dia 13 de junho, na sede da CUT/SE, os agentes de trânsito de Aracaju aprovaram um calendário de luta e paralisação para que o assunto do Plano de Carreira dos Agentes de Trânsito não seja criado à revelia dos trabalhadores, trazendo mais problemas do que avanços e sem considerar o diálogo com o SINDATRAN, o principal defensor desta luta por um Plano de Carreira digno para os agentes de trânsito.

Conforme o dirigente do SINDATRAN, Felipe Andrade, o Plano de Carreira proposto por Edvaldo Nogueira para os agentes de trânsito propõe:

* Trocar o Adicional de Periculosidade de 30% que hoje os agentes de trânsito recebem para o valor fixo de R$ 300;

*Criação de cargos de Inspetor fora da Carreira dos Servidores, ou seja, Supervisores nomeados por indicação política;

* Uma tabela salarial reajustada em 13,4%, contendo aumentos na mudança de classe aquém do solicitado pelo sindicato;

* Os trabalhadores apenas irão receber por mudança de classe daqui a dois anos da data de vigência da lei;

*Congelamento das GTI (Gratificação por Tempo Integral) e Gratificação por Titulação.

O Sindatran dialogou com os vereadores de Aracaju que se comprometeram a não aprovar nem colocar em votação um projeto de lei sobre o Plano de Carreira dos Agentes de Trânsito sem o conhecimento nem aprovação do sindicato, e longe do que foi acordado com a Comissão de Negociação.

“É inaceitável que após 10 anos de luta, o prefeito Edvaldo Nogueira quer aprovar um Plano de Carreira que piora a vida do agente de trânsito, retira direitos, diminui a remuneração; ou seja, um retrocesso para os trabalhadores. Confiamos no apoio dos vereadores de Aracaju para conseguirmos aprovar o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração com avanços efetivos e valorização para os agentes de trânsito”, afirmou Ariosto Lucena presidente do SINDATRAN.

Por Iracema Corso