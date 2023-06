Agentes de Trânsito rejeitam proposta da Prefeitura de Aracaju

Foi esmagadora a rejeição do Plano de Cargos e Carreiras oferecido pela Prefeitura de Aracaju para agentes de trânsito. Categoria segue insatisfeita e vai ao ato unificado da terça, dia 20/6

Foram muitas reuniões conquistadas com luta, pressão e três dias de paralisação, mas poucos avanços melhoraram o projeto da Prefeitura de Aracaju para o Plano de Cargos e Salários dos Agentes de Trânsito de Aracaju, organizados no SINDATRAN (Sindicato dos Agentes de Trânsito de Aracaju), filiado à CUT/SE (Central Única dos Trabalhadores).

Na noite da sexta-feira, dia 16 de junho, os agentes de trânsito se reuniram em assembleia geral e de um total de 150 agentes, 140 rejeitaram a proposta da Prefeitura.

A luta pelo Plano de Carreira da categoria já dura 10 anos, mas a proposta da Prefeitura foi avaliada como prejudicial por acabar com vários direitos importantes, resultando num saldo negativo para os agentes de trânsito.

Segundo o presidente do SINDATRAN, Ariostro Lucena, o principal prejuízo do projeto a Prefeitura quer manter: a desvinculação das gratificações por titulação e gratificação por tempo integral.

“Não ficaremos sem esses ganhos gerando um impacto negativo na nossa remuneração e perda de direitos. A decisão da assembleia foi esmagadora. Infelizmente ficaremos na situação atual. A gente volta à estaca zero porque o prefeito não conseguiu entender a necessidade de um Plano de Carreira sem retirar direitos conquistados de forma muito dura, há muito tempo, pelos agentes de trânsito. A vitória que conquistamos foi o fortalecimento da união dos agentes”, declarou Lucena.

O presidente do SINDATRAN afirmou que os agentes de trânsito voltarão a se manifestar na próxima terça-feira, dia 20 de junho, às 7h30 da manhã, em frente à Câmara Municipal de Aracaju, no ato unificado dos servidores públicos municipais de Aracaju. “Agradecemos o empenho dos vereadores de Aracaju que conseguiram com a articulação política abrir o diálogo com a gestão”.

Negociação sindical

O dirigente sindical explicou que na manhã da sexta-feira, dia 16 de junho, durou 4 horas a reunião na Seplog com a presença do secretário de Governo, o secretário de Planejamento, o superintendente da Smtt, Renato Teles, o chefe de Gabinete do prefeito e a diretoria do SINDATRAN. “Infelizmente a reunião foi mais do mesmo. Conseguimos apenas colocar mais um parágrafo sobre a avaliação de desempenho para que fosse feita apenas quando houver a mudança de classe do servidor, é algo de praxe de todo o plano de carreira”.

Os agentes de trânsito também construíram um abaixo assinado para explicar as razões da insatisfação da categoria que rejeitou a proposta do Plano de Carreira com retrocesso e retirada de direitos dos agentes de trânsito.

Foto assessoria

Por Iracema Corso