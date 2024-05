AGORA É OFICIAL: VALMIR MONTEIRO É PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DE LAGARTO; “EU NÃO PRECISO ME APRESENTAR”

Depois de ser aclamado pelo povo da sua cidade, o ex-prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro (Podemos), comunicou oficialmente que irá colocar o seu nome à disposição do povo lagartense como pré-candidato a prefeito. O seu desejo surgiu depois de ser colocado em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais.

Com quatro mandatos como deputado estadual e dois mandatos como prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro tem uma história política bastante ligada ao seu povo. Ele sempre buscou manter uma relação pessoal com os seus eleitores. Esse perfil fez com que ele se tornasse um político bastante popular, acessível e confiável. Foi essa confiança que gerou o clamor dos lagartenses de ser, mais uma vez, prefeito da sua cidade.

Segundo Valmir Monteiro, a sua pré-candidatura é o resultado da vontade do povo. “A oposição está fazendo de tudo para desarticular a nossa pré-candidatura, mas eles não estão conseguindo. Todas as pesquisas nos colocam em primeiro lugar. Pela vontade do povo nós temos a maioria no município de Lagarto. Ainda não é o momento de campanha eleitoral, hoje estou cuidando da minha saúde para que amanhã eu possa cuidar do povo da minha cidade”, ressalta.

“Eu não preciso me apresentar. O povo já me conhece. É por isso que, nas pesquisas, nos colocam em primeiro lugar. A minha história política faz com que o povo me queira de volta. O meu desejo de voltar é pela vontade do meu povo que confia em mim e no meu trabalho”, finaliza.

Foto assessoria