Agrese prestará contas na Alese amanhã, diz Georgeo Passos

Na manhã desta quarta-feira (10), durante o Pequeno Expediente, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) convidou todos os presentes, para a prestação de contas amanhã, da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), na Assembleia Legislativa de Sergipe, com o presidente Luiz Hamilton de Oliveira. Na oportunidade, o parlamentar falou de sua visita ao Porto Digital de Pernambuco, na cidade de Recife.

“O presidente da Agrese vai trazer amanhã, informações sobre a falta de água no Estado de Sergipe, tendo em vista que é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos, cabendo a ela fazer toda essa fiscalização no caso da Deso e demais serviços. É importante os colegas deputados estarem presentes, para que possamos fazer esse debate com o presidente Hamilton e questioná-lo”, disse Georgeo Passos.

Porto Digital de Pernambuco

O deputado Georgeo Passos falou também sobre visita feita ao complexo de tecnologia, Porto Digital de Pernambuco, em Recife. “Algo impressionante ver a magnitude da importância da inovação da tecnologia, um bairro inteiro que hoje já abriga 340 empresas deste ramo, emprega 17 mil pessoas, e que no ano passado teve um faturamento de 4,5 bilhões de reais. Algo que temos em Sergipe, o Sergipe ParqueTec, que tem semelhança, mais que infelizmente não anda no mesmo ritmo. Foram criados na mesma época, com os mesmos investimentos iniciais, mais o nosso está bem aquém, e esperamos que a Assembleia Legislativa de Sergipe se torne protagonista nesta questão de inovação e tecnologia no estado de Sergipe”, finalizou.

Foto: Jadilson Simões

Por Paulo Santos