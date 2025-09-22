AGRESE PROMOVE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A REGULAMENTO GERAL DA EXPLORAÇÃO LOTÉRICA NO ESTADO DE SERGIPE

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) realizará, no próximo dia 21 de outubro de 2025, a Audiência Pública nº 004/2025, que terá como tema a Proposta de Regulamento Geral da Exploração Lotérica pelo Estado de Sergipe.

O evento acontecerá de forma virtual, das 9h às 13h. O objetivo é receber contribuições e discutir os critérios e condições que irão nortear o Regulamento Geral da Exploração Lotérica pelo Estado, fortalecendo a transparência e a participação social no processo regulatório.

As inscrições para participação estão abertas a partir desta segunda-feira ,22, no site da Agrese. O período de inscrição segue até 21 de outubro de 2025 para o público em geral, enquanto os interessados em participar como expositores devem se inscrever até o dia 17 de outubro de 2025, às 17h. Dúvidas e solicitações podem ser enviadas para o e-mail: ctlotese@agrese.se.gov.br.

A Agrese reforça que a audiência pública é um instrumento democrático de escuta e construção coletiva, e convida toda a sociedade a contribuir para o aprimoramento das normas que irão orientar a exploração lotérica em Sergipe.

Foto: Igor Matias