Propriá: agressões por motivação politica registrada na noite de São João

Durante os festejos de São João na Rua da Palma, em Propriá, a celebração foi interrompida por um incidente de violência. O pré-candidato Luciano esteve presente com seus apoiadores, e após uma discussão, um grupo deles partiu para cima de um jovem de 15 anos, apoiador do atual prefeito, Dr. Valberto, lhe agredindo com socos.

A tia do jovem, ao tentar intervir, também foi agredida e jogada no chão, resultando em um corte na testa ao bater a cabeça no meio-fio. Entre os agressores, estava um vigilante que trabalha para uma empresa privada em Propriá.

O caso foi levado à delegacia, onde um boletim de ocorrência foi registrado. A polícia agora investiga o incidente e deverá tomar as medidas necessárias para punir os agressores.

É lamentável que a intolerância política em Propriá atinja níveis tão alarmantes, onde a defesa de um pré-candidato leva a atos de violência contra aqueles que possuem opiniões políticas diferentes.

Por: Elder Santos