Água rompe tubulação e destrói parte da ciclovia localizada na Avenida Inácio Barbosa, na cidade de Aracaju

Uma tubulação rompeu e destruiu parte da ciclovia e do calçamento na Avenida Inácio Barbosa, em Aracaju, na noite desta segunda-feira (26). Uma cratera foi formada com cerca de sete metros de extensão. De acordo com a Defesa Civil Estadual, não houve feridos.

Segundo a Defesa Civil da capital, o incidente ocorreu após deslocamento de material provocado pelo impacto do escoamento das águas pluviais da região.

Equipes da Defesa Civil isolaram a área e a recuperação da via já foi iniciada. Por se tratar de rodovia estadual, a Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop) acompanha os trabalhos.

Foto Defesa Civil