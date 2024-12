AIRTON MARTINS BUSCA APOIO DO SENADOR ALESSANDRO VIEIRA PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL NA BARRA

A construção de um novo prédio, mais moderno e equipado, para o Hospital Municipal da Barra dos Coqueiros foi o tema de uma reunião do prefeito eleito Airton Martins, que volta a administrar o município a partir de 2025, e o senador Alessandro Vieira (MDB). O futuro gestor pediu ao parlamentar que destine recursos para viabilizar a obra.

“A saúde será prioridade em nossa gestão, promovendo as ações necessárias para retomar a qualidade dos serviços desta área essencial para a população. E viemos pedir o apoio do senador Alessandro para viabilizar uma delas, que é a ampliação e modernização do nosso hospital”, destacou Airton Martins.

O projeto do prefeito eleito é construir um novo prédio que amplie a capacidade atual, inclusive, para atender a demanda que vem aumentando diante do crescimento populacional do município. “Vamos investir em tecnologia de ponta, melhorando cada serviço, da prevenção à emergência. Para mim, saúde sempre foi e continuará sendo prioridade”, enfatizou.

No encontro, o senador Alessandro Vieira colocou o mandato à disposição da Barra dos Coqueiros. “Foi uma conversa produtiva para alinharmos ações e reforçar o nosso compromisso com o desenvolvimento do município”, afirmou o senador.

CS Assessoria & Comunicação