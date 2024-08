AIRTON MARTINS DESTACA LEGADO DE SUAS GESTÕES COMO UM DOS FATORES PARA ESTAR LIDERANDO DISPUTA PARA PREFEITO

Em entrevista à Transamérica FM, nesta quarta-feira, 7, o candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins (PSD), falou sobre a disputa eleitoral no município e apontou algumas de suas propostas para retomar o desenvolvimento e garantir mais qualidade de vida para a população. Ele também relembrou as realizações de suas gestões na Barra.

E é justamente o legado construído que Airton considera um dos fatores para a sua liderança em todas as pesquisas relacionadas à disputa na Barra dos Coqueiros. “Estamos bem e no caminho certo. A população da Barra reconhece que somos um bom administrador, homem de palavra e que cumpre os compromissos. Tanto que estamos liderando todas as pesquisas divulgadas na Barra”, afirmou.

Entre as realizações, a preparação da cidade para a chegada de novos empreendimentos após a construção da ponte ligando a Barra à capital. “Elaboramos e aprovamos um Plano Diretor sustentável para que a cidade pudesse se desenvolver e atrair investimentos, a exemplo dos imóveis. Investimos na melhoria da infraestrutura e urbanização”, elencou.

“Construímos, por exemplo, a rotatória da entrada da cidade, mas hoje já não comporta diante do aumento de condomínios e da população. Por isso, venho defendendo a construção de um viaduto para melhorar a mobilidade urbana na localidade”, complementou o candidato a prefeito.

Airton Martins destacou ainda as obras realizadas em suas gestões na Saúde e Educação, além da construção de casas para a população carente do município. “Construímos o Residencial Marcelo Déda, tirando pessoas carentes da invasão e realizando o sonho da casa própria. Temos uma área em mente para construir mais moradias para pessoas carentes que ainda vivem no aluguel”, pontuou.

Outro ponto abordado foi o alto valor do IPTU cobrado atualmente na Barra dos Coqueiros. “É inaceitável o reajuste aprovado pela atual administração. Por isso, vamos reduzir o IPTU, que hoje está muito alto, e promover o refinanciamento para quem tem valores em atraso”, salientou.

Airton Martins também não poupou críticas à atual gestão do município, que tem deixado a desejar. “Hoje a Barra arrecada muito mais do que em minhas gestões, mas a falta de planejamento da atual gestão tem deixado faltar coisas básicas, a exemplo de medicamentos nos postos de saúde. Sem contar a dificuldade da marcação de exames”, frisou.

