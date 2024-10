Airton reforça o compromisso de uma gestão que promova o desenvolvimento da Barra

Em entrevista à TV Sergipe, nesta segunda-feira, 14, o prefeito eleito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins (PSD), falou sobre as prioridades de sua próxima gestão, que terá início a partir de janeiro de 2025. Ele agradeceu a confiança da população e assegurou que vai promover uma administração focada no desenvolvimento do município e na melhoria da qualidade de vida.

“Temos um desafio muito grande com a Barra dos Coqueiros e o povo confiou em mim para administrar pela quarta vez o município, que é o que mais cresce em Sergipe. É a prova de que a população confia no trabalho que já realizamos, sempre cuidando das pessoas e preparando a cidade para o desenvolvimento”, afirmou Airton.

Na avaliação do prefeito eleito, a mobilidade urbana é uma das áreas que precisam ser priorizadas. “Estão chegando muitos condomínios e a Barra precisa de um de um gestor que cuide da mobilidade urbana, para que essas pessoas possam se locomover. Nós precisamos fazer a construção de um viaduto na rotatória, por exemplo, para garantir a fluidez do trânsito”, salientou.

Outra área que receberá uma atenção especial será a saúde. “Vamos construir um prédio moderno para ampliar o serviço de urgência e emergência 24h, melhorando o acolhimento da população. Além disso, disponibilizar exames especializados, medicamentos e demais serviços que possam suprir a necessidade das pessoas”, destacou Airton.

Em relação à educação, Airton relembrou algumas ações promovidas em suas gestões passadas. “Essa é outra área essencial e que sempre recebeu os investimentos necessários, com a garantia de merenda escolar de qualidade, reforma e construção de escolas, além do pagamento dos direitos dos professores. E na nova gestão não será diferente”, assegurou.

Ainda na entrevista, Airton Martins disse que vai investir na melhoria da infraestrutura de áreas que ainda não foram atendidas, como o Complexo Andorinha e a Atalaia Nova. “Vamos arregaçar as mangas e trabalhar por nosso município, investindo o que se arrecada em benefícios para a população. A eleição passou e agora seremos o prefeito de todos, focado em cuidar das pessoas”, finalizou.

