Airton Martins, vice e vereadores eleitos da Barra são diplomados

Na tarde desta quinta-feira (19), a 2ª Zona Eleitoral realizou a diplomação do prefeito, do vice-prefeito e das(os) vereadoras(es) eleitas(os), foram também diplomados 1° e 2º suplentes de vereador para o mandado a partir de 2025. O evento foi realizado no Plenário Fernando Ribeiro Franco (TRE-SE).

Na solenidade, presidida pelajuízaeleitoral da 2ª Zona (Aracaju), Dra. Laís Mendonça Câmara Alves, foram diplomadas(os), além do prefeitoe do vice-prefeito, 13 vereadoras(es) e 12 suplentes. Compuseram a mesa solene as seguintes autoridades: Dr. Jarbas Adelino Santos Júnior, promotor de justiça da 2ª Zona Eleitoral; deputado Adailton Fontes Martins de Oliveira Filho – representante da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe; Adailton Fontes Martins – vice-prefeito de Barra dos Coqueiros; e Antônio Fernando Santos Freitas – presidente da Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros.

O vídeo produzido pela Assessoria de Imprensa e Comunicação Social (ASCOM) do TRE-SE foi exibido no início da cerimônia e mostrou o resumo das atividades executadas pelo Tribunal em 2024.

A magistrada iniciou a solenidade dizendo: “É com satisfação e honra que damos início a esta solenidade: a confirmação da vontade popular e que representa o fechamento de um ciclo democrático, assim como o começo de uma nova jornada para as eleitas e eleitos. A diplomação tem o intuito de atestar que as(os) candidatas(os) a partir deste momento estão aptas(os) a tomar posse de seus respectivos cargos, conforme os trâmites legais. Que este momento nos inspire a continuar promovendo e fortalecendo a democracia, o compromisso com o bem-estar coletivo e a responsabilidade que a confiança do povo impõe”.

A diplomação atesta que a(o) candidata(o) foi efetivamente eleita(o) pelo povo e, por isso, está apta(o) a tomar posse no cargo após finalizados os trâmites legais e exercer o mandato. É o encerramento de um ciclo democrático e o início de nova jornada para os que foram escolhidos pelo voto popular, que deverão autuar conforme o interesse público.

Sob a liderança da chefe de Cartório, Luciana Tavares, a solenidade foi organizada e conduzida pela equipe de servidoras e servidores da 2ª Zona Eleitoral.

Confira a relação das(os) eleitas(os):

Prefeito:

Airton Sampaio Martins, eleito com 11.817 votos pela coligação 15-MDB / 11- PP / 55-PSD / 40-PSB.

Vice-prefeito:

Antônio Fernando Santos de Freitas, eleito com 11.817 votos pela Coligação 15-MDB / 11- PP / 55-PSD / 40-PSB.

Vereadoras(es):

Rogério Nascimento Bispo, eleito com 444 votos pelo partido União. Salete Fernandes da Silva, eleita com 460 votos pelo Partido Liberal. Frankeline Bispo dos Santos, eleita com 540 votos pelo Partido Progressista. Greissy Cristina Fagundes Silva de Araújo, eleita com 557 votos pelo Partido Social Democrático. Carlos Oliveira Meneses, eleito com 567 votos pelo Partido Socialista Brasileiro. Samuel Tavares dos Santos, eleito com 575 votos pelo Partido Social Democrático. Iracema de Mecenas Silva Albuquerque, eleita com 708 votos pelo Partido Socialista Brasileiro. Eduardo Borges da Cruz, eleito com 728 votos pelo Partido Liberal. Hebert Carlos Santos Pereira Passos, eleito com 834 votos pelo Partido Progressista. Joacir Souza Santos, eleito com 869 votos pelo Podemos. Jorge Rabelo de Vasconcelos, E eleito com 876 votos pelo Podemos. Wilson Claudino Bernardes Santos, eleito com 962 votos pelo Partido Social Democrático. Lucas Anjos Amaral, eleito com 1.008 votos Pelo União.

Com informações e foto do TRE-SE