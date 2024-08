Alberto Macêdo diz que o governador Fábio Mitidieri não sabe a realidade da Barra dos Coqueiros

Em resposta à declaração do governador, que chamou o prefeito Alberto Macêdo (União Brasil) de Judas, o gestor da Barra dos Coqueiros afirmou durante entrevista ao radialista George Magalhães, no programa Sergipe Verdade, desta quinta-feira (8), que Fábio Mitidieri (PSD) não conhece a realidade do Município.

Alberto Macêdo foi enfático e disse que o governador está equivocado. “Eu digo que foi uma afirmativa infeliz do governador. Ele não sabe a realidade e nem com quem está convivendo… Quem sabe, sou eu! Eu fui uma pessoa muito correta com o ex-prefeito (Airton Martins). E não é como ele diz, que poderia escolher qualquer um não. Nós já tivemos experiência com o ex-prefeito Gilson dos Anjos, quando escolheu mal, ele perdeu a eleição. Para ele me escolher foi depois de um levantamento e o ex-prefeito pediu por favor para eu colocar a minha candidatura.

Estão confundindo submissão e lealdade, inclusive o governador está confundindo. Eu não fui eleito para ser submisso. Eu tenho experiência administrativa. Tanto, que estou fazendo uma gestão, que na barra é bem avaliada. Quando ele (Airton Martins) pensou que eu não me recuperava mais, ele abandonou o barco. Ele que rompeu comigo. O governador um dia vai reconhecer isso e vai conhecer com quem ele está convivendo”, finalizou o prefeito da Barra dos Coqueiros.

Por Keizer Santos