Alberto se destaca pelo volume de obras de modernização urbana na Barra

Sob a gestão do prefeito Alberto Macedo (União Brasil), a Barra dos Coqueiros – o município que mais cresce socioeconomicamente em Sergipe – passou por uma transformação urbanística significativa, que contribui com uma melhor mobilidade urbana, impulsionada por uma série de investimentos estratégicos. Reeleito no próximo domingo, 6 de outubro, Alberto tem como meta ampliar ainda mais as obras estruturantes no município.

Um marco de infraestrutura da gestão de Alberto foi a construção da Avenida Toureiro, que antes sofria com lama e alagamentos. Com a obra, a via e suas ruas adjacentes receberam terraplanagem, drenagem pluvial e pavimentação, melhorando as condições de vida e trânsito dos moradores da região.

Um dos projetos liderados pelo prefeito que chamam atenção na Barra e era esperado por anos é a cobertura do Canal do Guaxinim, no Conjunto Prisco Viana. A obra está em andamento e, sem dúvidas, trará mais desenvolvimento e qualidade de vida para a população.

A revitalização da Avenida Oceânica, uma das principais vias da Barra, também foi outro marco da gestão do candidato do União Brasil. A ação incluiu a ampliação da via com canteiro central até a principal avenida do Prisco Viana, recapeamento asfáltico e sistema de drenagem. Além disso, foram instaladas modernas lombo-faixas, facilitando o acesso a pessoas com deficiência.

O portfólio de projetos urbanos da gestão de Alberto é vasto, trazendo mais qualidade de vida à população. Um outro exemplo é a obra do canal guaxinim/pontilhão, que envolveu a construção, restauração, drenagem, pavimentação e urbanização das vias ao redor do canal.

Pavimentação asfáltica

Alberto intensificou os investimentos em infraestrutura levando asfalto para diversas vias do município, como Centro, Olimar, Bairro Baixo, Prisco Viana, Marcelo Déda, Hildete Falcão, Andorinhas, Marivan, Portelinha, entre outras localidades.

No Moisés Gomes, o prefeito resolveu um problema histórico ao desobstruir e recuperar redes de drenagem, além de implementar pavimentação asfáltica nas ruas C, I, U, B e travessa, beneficiando centenas de moradores que enfrentavam enchentes há décadas.

Alberto também implementou obras de calçadas, ciclovias e melhorias na sinalização vertical e horizontal ao longo da via que atende o Complexo dos condomínios Alphaville. Essas obras beneficiam moradores, trabalhadores, turistas e ciclistas que utilizam o local diariamente.

Zona de Expansão

Com Alberto, a pavimentação chegou também a diversas áreas da zona de expansão da Barra, como a Rua Projetada, na Alameda da Capuã, e várias ruas do Touro e Jatobá.

“Transformamos a Barra dos Coqueiros no maior canteiro de obras de Sergipe. Transformamos o nosso município em um modelo de desenvolvimento urbano, com infraestrutura moderna que beneficia a todos. Não se tratam apenas de obras, mas de ações que dão mais dignidade e qualidade de vida aos moradores do nosso município”, afirma Alberto.

Novos projetos para Barra do futuro

Com uma propícia reeleição, conforme apontam os institutos de pesquisa, Alberto já planeja uma série de novas obras estruturantes. Sem dúvidas, a construção de um viaduto na rotatória de entrada da Barra será a obra mais impactante de sua próxima gestão. A intervenção urbanística proporcionará aos transeuntes da área uma melhoria significativa na mobilidade urbana.

Além do mais, o prefeito implantará novas vias conectando a sede da Barra à Atalaia Nova. E estruturará a antiga Estrada do Barril, que liga o Bairro Baixo à Atalaia Nova. O prefeito construirá também uma nova via ligando a Avenida Mangabeira ao Bairro Luar da Barra (Colorado).

Alberto também quer fazer a segunda etapa da cobertura do Canal do Guaxinim, incluindo afundamento e urbanização do canal. E almeja reformar o sistema de drenagem da Atalaia Nova e corrigir o sistema de drenagem e pavimentação do Olhos D’Água.

Com esses projetos, Alberto reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a modernização de Barra, buscando transformar o município em um exemplo de qualidade de vida para Sergipe.

“Com a reeleição, vamos seguir firmes na implantação de projetos audaciosos, como o viaduto, que será um marco na mobilidade urbana, e em novas vias que irão conectar o nosso município de forma eficiente. A Barra está crescendo e com esse crescimento aumenta a nossa responsabilidade. Mas juntos vamos construir uma Barra ainda mais forte e próspera”, reforça Alberto.