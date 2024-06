Alese aprova Moção de Aplausos de autoria do deputado Netinho Guimarães a Marcos Júnior

De autoria do deputado estadual Netinho Guimarães (PL) foi aprovada na Alese, a Moção de Aplausos encaminhada ao sergipano, Marcos Antônio Correia Santos, presidente mundial da Orus (Organização Universal dos Escoteiros Independentes e Tradicionais).

Marcos Júnior fundou a Orus em Aracaju no dia 1º de setembro de 2021. Ele lidera a ‘Missão Internacional Pampas’, no Rio Grande do Sul”, juntamente com uma equipe de 2083 integrantes, todos ‘ministros voluntários’ vindos do México, Guatemala e de vários estados do Brasil, que trabalham em parceria com a Orus. Eles devem permanecer por três meses no Rio Grande do Sul.

O objetivo da ‘Missão Pampas da Orus’ é ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Os voluntários levaram três carretas com doações de alimentos, utensílios de higiene, colchões, cobertores e água potável.

“A Moção de Aplausos visa homenagear o bravo sergipano, Marcos Júnior pelos relevantes serviços prestados ao povo gaúcho, servindo com capacidade e dedicação à atividade voluntária. Sua atitude de coragem valoriza as vidas dos cidadãos gaúchos. Marcos e colegas arriscam as próprias vidas para fazer o resgate de outras vidas”, justifica o parlamentar.

