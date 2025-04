Alese aprova PL que institui 9 de maio como o Dia do Movimento Polícia Unida

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe aprovou nesta quinta-feira (10), por unanimidade, o Projeto de Lei n° 22/2025, de autoria da deputada Kitty Lima, que institui 9 de maio como o Dia do Movimento Polícia Unida.

A data escolhida para eternizar o Movimento Polícia Unida é a da recriação do adicional de periculosidade, fruto do entendimento do Governador do Estado Fábio Mitidieri com as lideranças do Movimento Polícia Unida, após mais de dois anos de uma luta intensa pelo restabelecimento do direito outrora extinto.

O presidente do Movimento Polícia Unida Sgt Adelmo Moraes agradece a iniciativa da deputada Kitty Lima, o apoio e o voto favorável de todos os demais deputados e reafirma a confiança no Governador Fábio Mitidieri de que concluirá a implementação dos 30% antes do fim do atual governo.