Alese aprova por unanimidade Projeto de Lei que amplia dignidade ao deficiente com surdez unilateral

Na manhã desta terça-feira (15), foi aprovado por unanimidade pelos deputados estaduais, o Projeto de Lei nº 339/2023, de autoria da deputada Lidiane Lucena (Republicanos). A propositura tem como objetivo conferir à pessoa portadora de deficiência auditiva unilateral, possibilidade de maior dignidade e inserção social, a partir do trabalho.

A parlamentar afirma que é de conhecimento geral, que a pessoa com deficiência já enfrenta as dificuldades naturais da vida cotidiana, majoradas pelo preconceito e desconhecimento da sociedade como um todo. “A gente precisa falar mais sobre esse assunto. Sabemos os ganhos que é falar sobre esse tema, e principalmente as pessoas que tenham essa surdez unilateral, com as perdas que tem; as vezes elas não conseguem identificar de onde o som está vindo, de processar informações. Mesmo sendo médica, nunca tinha ouvido falar muito sobre esse tema, mais acredito que temos que cumprir esse papel aqui. Temos que escutar o povo. Meu gabinete está de portas abertas”, justificou a deputada Lidiane Lucena.

“Por sermos porta-vozes da sociedade, faz-se necessário que ajamos no sentido de romper barreiras sociais, oportunizando meios de desenvolvimento aos cidadãos e as cidadãs”, justificou a deputada.

Foto: Joel Luiz

Por Paulo Santos