Alese aprova projeto de Política de Prevenção ao Abandono e à Evasão Escolar

Com o objetivo de prevenir e combater o abandono e à evasão escolar em Sergipe e estimular a criação de ações voltadas à manutenção da criança e do adolescente na Escola, foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Sergipe o PL 160/2023, de autoria do deputado estadual Cristiano Cavalcante (UB), que institui a Política Estadual de Prevenção ao Abandono e à Evasão Escolar.

Segundo o autor, a escola tem um papel social essencial quando se trata de potencializar vínculos sociais e no desenvolvimento de habilidades, por isso, é importante combater os fatores que aumentam a probabilidade dos jovens não darem continuidade aos estudos.

“Através deste Projeto de Lei procuramos instituir uma Política Estadual de Prevenção ao Abandono e à evasão escolar, buscando identificar as condições que levam à perda de vínculo do aluno com a escola e, direcionar a atuação dos estabelecimentos de ensino para que possamos minimizar essa problemática, levando em consideração as necessidades do aluno em função de sua realidade social e familiar, como estratégia prioritária de proteção ao direito à educação, de forma a assegurar a equidade na oferta de educação”, explicou Cristiano.

Da Assessoria

Foto: Reinaldo Moura