Alese assina Protocolo de Cooperação com 28° Batalhão de Caçadores

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) firmou um convênio de parceria com o 28° Batalhão de Caçadores visando ações conjuntas com vistas à cooperação para divulgação institucional e atividades mútuas. O primeiro-secretário da Mesa Diretora, deputado Luciano Bispo assinou o protocolo representando o presidente, deputado Jeferson Andrade e a Alese.

Serão realizadas ações entre as instituições para proveito dos deputados e servidores públicos da Casa junto ao Batalhão de Caçadores, enquanto o BC poderá utilizar os serviços oferecidos, dentre eles a emissora de televisão legislativa, TV Alese, canal 5.2.

Luciano Bispo falou que as conversas com este fim foram iniciadas há alguns anos e as ações poderão ser realizadas a partir de agora. Ele explicou que a ideia é mostrar o que o Exército faz diariamente pelo povo sergipano.

“A ideia começou há seis anos, mas o presidente deputado Jeferson levou em frente e conseguiu agora firmar o convênio de maior divulgação do 28º BC e do Exército Brasileiro. Eu tenho certeza que a sociedade civil não tem ideia de 10% do trabalho que eles fazem em nome da nação e do estado de Sergipe”, afirmou.

O parlamentar ainda acrescentou que a emissora de televisão poderá prestar este serviço com proeza, já que a programação é acompanhada todos os dias por grande parte da população pelo estado.

“A TV Alese hoje tem um alcance de pelo menos 10% de audiência em Sergipe. É uma audiência muito boa e nós levaremos à sociedade sergipana o trabalho do 28º BC perante o povo sergipano”, declarou.

O comandante do 28º Batalhão de Caçadores, tenente-coronel Ricardo Pereira Barreto, disse que este é um momento importante, já que será possível apresentar o Exército de forma simples e mais próxima das pessoas.

“É uma grande alegria e satisfação que a gente possa divulgar, explicar um pouco do nosso trabalho, deixar de ser aquele desconhecido e que as pessoas possam cada dia mais ver, acompanhar de perto o trabalho do exército brasileiro e do 28º BC”, falou.

O secretário-geral da Mesa Diretora, Igor Albuquerque, destacou pontos de atividades que serão implementadas entre as instituições. A parceira firmada vai além da divulgação e beneficiará também deputados e servidores da Alese.

“A Assembleia Legislativa vem cada vez mais se notabilizando no trabalho político, na aprovação de leis em benefício dos sergipanos e nestas parcerias com grandes e importantes instituições e hoje firma uma parceria formal com o Exército Brasileiro, que vai proporcionar da parte da Assembleia que viabilize divulgação das tão importantes e relevantes ações da organização militar de Sergipe, mas também pela outra parte, a Assembleia poderá participar ativamente, com os deputados e os servidores, de ações que o 28º BC possa oferecer neste intercambio de interesses institucionais e de profícua divulgação. Com certeza, a Assembleia está contribuindo muito não só para valorização dessa instituição essencial e permanente que é o Exército, como também o Exército contribui para a nossa segurança e para diversas ações como operação carro-pipa e estradas”, acrescentou.

O assessor de relações institucionais e parlamentar do Exército em Sergipe, coronel Roberval Leão, lembrou que as relações com a Assembleia Legislativa começaram a se fortalecer há dez anos, quando foi criada a assessoria parlamentar no Batalhão e a Alese tinha como presidente o deputado Luciano Bispo, que hoje representou Jeferson Andrade.

“Há seis anos começamos as tratativas de firmar esse acordo de cooperação em que a TV Alese divulgará os feitos para a população sergipana. Nós somos um desconhecido para a população, então esse foi um feito que já perseguia e hoje finalizamos esse feito e vamos agora trabalhar diretamente com a TV Alese”, contou.

A solenidade de assinatura do Termo foi realizada no Salão de Honra Major Jerônimo Leite Bandeira de Melo, na Vila Militar do 28º Batalhão de Caçadores, em Aracaju.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira