Alese celebra e destaca atuações dos assistentes sociais em sessão comemorativa

Nesta quarta-feira (15) foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) uma sessão especial para celebrar o Dia do Assistente Social, 15 de maio. A data é o marco de regulamentação da profissão. Posteriormente, foi aprovada a Lei nº 8662, em 7 de junho de 1993, que também regulamenta a profissão. A sessão especial tem como objetivo de promover debate sobre o exercício da profissão, seus direitos, deveres e desafios em Sergipe e no Brasil.

Para a deputada Carminha Paiva (Republicanos), a data de 15 de maio, é um momento de reflexão para a categoria dos assistentes sociais. “Hoje é um dia festivo para o assistente social. Estes profissionais tem um olhar diferenciado, e é o facilitador de direito, e que sempre pensa e trabalha com o foco no outro. Empatia, coragem e humanidade são sinônimos desta profissão. É uma data que representa valorização de uma categoria que merece muito respeito”, destacou a parlamentar Carminha Paiva.

Palestras

A sessão especial contou com a presença de dois palestrantes. O professor do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe, Paulo Fêlix, falou sobre a atuação dos profissionais falou sobre a importância da defesa de direitos sociais.

“Tudo isso dentro do contexto do agravamento da pobreza. Também foram abordados a importância e a valorização da profissão. Além disso, foi abordado piso salarial além de ampliação de espaços”, declarou o ministrante O professor do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe, Paulo Fêlix.

O contexto da atuação do assistente social em cenários de desastres naturais, como está ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul, também foi ressaltado pelo professor Paulo Fêlix. “É importante trabalhar de acordo com o impacto direto como o ser humano tem convivido com a natureza. O contexto foi falar sobre a atuação do assistente social em um cenário de emergência, como também, a realização de um trabalho preventivo, através de ações de planejamento, organização de fluxo e articulação”.

A assistente social Dora Rosa falou sobre o fortalecimento dos Direitos Humanos por meio do Serviço Social. “Também trazemos a temática da luta contra o preconceito de pessoas com deficiência. O nosso objetivo é a promoção de debates como este para tornar a nossa sociedade cada vez melhor”, declarou.

Participação

A assistente social Maria Marleide Teixeira tem oito anos de atuação na área. Para ela, os principais desafios da profissão está na garantia de direitos . “O contexto social da população menos favorecida faz com que muitos desconheçam os próprios direitos. Na conduta da assistência social fazemos com essa população conquistem cada vez mais espaços”.

Há 13 anos Lorena Bastos atua na área do Serviço Social. Sete deles, voltados para o fortalecimento de políticas públicas para mulheres e combate a violência doméstica. “Através da nossa atuação possibilitamos que as mulheres vítimas de violência e suas famílias consigam a garantia de direitos constituídos em lei”, finalizou.

Foto: Joel Luiz/ Agência Alese

Por Junior Matos