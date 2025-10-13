ALESE concede Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar ao Dr. Wagner Bravo na próxima sexta

A Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE) realizará na próxima sexta-feira, 17, a partir das 16h, uma Sessão Especial de Outorga da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar ao Doutor Carlos Wagner Bravo de Oliveira, CEO da Rede Primavera. A honraria foi proposta pelo deputado estadual Cristiano Cavalcante (UB).

Criada em 1998, a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar é a mais alta honraria do Poder Legislativo Sergipano, destinada a pessoas e entidades por seus serviços e contribuição para o engrandecimento do Estado, seu desenvolvimento econômico, social e cultural.

Sobre o homenageado

Nascido em 1951, em Propriá, Dr. Carlos Wagner Bravo de Oliveira é um homem à frente de seu tempo. Aos 17 anos, já cursava a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Especializou-se no Campus da Universidade de São Paulo e optou pela ginecologia e obstetrícia, sendo o responsável por trazer para Sergipe o primeiro aparelho do ultrassom do Estado e o terceiro de todo o Nordeste.

Em 1984, inaugurou a Clínica Diagnose, oferecendo, além da ultrassonografia, serviços como citologia e colposcopia, Raio X, além de um laboratório de análises clínicas. A partir de 1996, expandiu os serviços com novas unidades, estruturando a Rede Primavera que, hoje, reúne o Hospital Primavera, Hospital do Coração e mais seis clínicas médicas e laboratoriais, fruto da determinação, do foco e da visão empreendedora do seu idealizador.

