Alese concede título de cidadania ao anestesista Enedino Ferreira

O médico anestesista e coordenador do Núcleo de Anestesiologia do Hospital São Lucas, Enedino Ferreira Silva Filho, é o mais novo cidadão sergipano. A honraria de autoria do deputado estadual Sergio Reis, foi aprovada pelos demais parlamentares e entregue durante solenidade no plenário da Assembleia Legislativa na última segunda-feira, 2.

Na presença de autoridades, familiares e amigos, Enedino Ferreira recebeu a homenagem das mãos do deputado Sergio Reis (PSD) que destacou o trabalho do médico, sua competência e dedicação a profissão, mas também o seu compromisso com a população sergipana. “Seu trabalho é um exemplo claro de como o exercício da profissão pode e deve ser aliado aos serviços social e ao compromisso com o desenvolvimento humano”.

Durante seu discurso de agradecimento o homenageado relatou emocionado sua trajetória de luta desde criança com nove anos de idade vendendo feijão, coentro e depois jornal nas ruas de Campina Grande. “Sou um paraibano que está aqui há 41 anos. Cheguei exclusivamente para trabalhar; trabalhei em todos os lugares, tanto no serviço público como no serviço privado e sou muito feliz dentro de Sergipe”, afirmou o novo cidadão sergipano.

A sessão solene foi presidida pelo autor da propositura, deputado Sergio Reis e fizeram parte da Mesa Diretora, o presidente da Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE), José Eduardo de Assis Silva; o reitor da Universidade de Tiradentes (UNIT), professor Jouberto Uchôa de Mendonça e o coordenador do setor de Cardiologia do Hospital São Lucas e professor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Dr. Antônio Carlos Sobral Sousa.

Para Dr José Eduardo, presidente da Coopanest-SE, a homenagem com o título de cidadania a Dr Enedino Ferreira, é um justo reconhecimento ao seu trabalho realizado em Sergipe. “Essa honraria tem um grande significado não só pra ele, mas também pra nós colegas que sabemos de sua capacidade e grande serviço prestado a anestesiologia sergipana”, enalteceu o presidente.

Histórico

Dr. Enedino Ferreira da Silva Filho, nasceu na cidade de Campina Grande (PB); filho de Enedino Ferreira da Silva e Guilhermina de Araújo Silva. Em 1976, ingressou na Universidade Federal de Campina Grande, onde cursou Medicina, concluindo sua graduação em dezembro de 1981. No mesmo ano, foi aprovado em um programa de residência médica em Anestesiologia na Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto, São Paulo. Após finalizar sua especialização em 1983, recebeu um convite para trabalhar em diversos hospitais em Aracaju. Entre eles o Hospital de Cirurgia por mais de 20 anos e na Fundação São Lucas, onde permanece há mais de 40 anos como médico anestesiologista. Também atuou na Universidade Tiradentes como docente por mais de 20 anos.

Com informações da Alese

Fotos Jadilson Simões