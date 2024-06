Alese concede Título de Cidadão Sergipano ao Promotor de Justiça Nilzir Vieira

Em sessão especial e prestigiada, nesta segunda-feira, 10, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe concedeu o título de Cidadania Sergipana ao promotor de Justiça e Secretário-Geral do MP/SE, Dr. Nilzir Soares Vieira Júnior.

A deputada Áurea Ribeiro (Republicanos) é a autora da propositura.

A solenidade aconteceu no Plenário da Alese e reuniu membros do Ministério Público, do Tribunal Regional Eleitoral, da Procuradoria Geral do Estado, do Tribunal de Contas, da OAB, além de diversas autoridades políticas, amigos e familiares do homenageado.

Histórico do Dr. Nilzir

Natural de Pão de Açúcar, AL, ele reside em Sergipe desde o 1º ano de vida, e morou no município de Propriá até o fim da adolescência. Em 1996, ele mudou-se para Aracaju quando foi aprovado em 1º lugar geral no Vestibular, no curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe. No ano de 2003 ingressou no Ministério Público de Sergipe onde ocupa atualmente o cargo de Secretário-Geral. É mestre em Direito pela UFS e cursa doutorado em Direitos Humanos pela Universidade Tiradentes.

“Para mim, este Título tem um significado muito especial porque sem demérito e sem negar os laços que me ligam ao estado de Alagoas, mas já me considerava sergipano. Sempre que indagado sobre a minha origem eu sempre respondi que sou propriaense e sergipano. Voltei a trabalhar em Propriá após muitos anos. Meu lugar é Sergipe, minha cultura, meu modo de falar e ser é sergipano”, destacou o homenageado.

Durante seu discurso, a deputada Áurea Ribeiro afirmou: “Para mim foi um privilégio conceder esta honraria ao Dr. Nilzir, que é reconhecido pelo seu notável saber jurídico e seu senso de justiça. É uma referência entre todos os operadores de Direito, Ciência da qual é Mestre pela Universidade Federal de Sergipe. Este reconhecimento é um pequeno gesto diante da grandeza de suas ações e dedicação ao nosso Estado. Que este título simbolize nossa gratidão e o desejo de continuarmos construindo uma justiça cada vez mais forte e unida. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida”, concluiu a parlamentar.

*Com informações do Portal da Alese

Jornalismo G2