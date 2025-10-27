Alese concederá medalha a Dona Zenaide, defensora dos direitos das comunidades tradicionais 

A Assembleia Legislativa de Sergipe, por meio da iniciativa da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, concederá a Medalha de Direitos Humanos Dom José Vicente Távora às personalidades indicadas pela valorosa contribuição à sociedade sergipana. A solenidade será realizada na quarta-feira, 29 de outubro, às 11h, em Sessão Especial no plenário da Casa Legislativa.

Para a presidenta da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, deputada estadual Linda Brasil (Psol), a oportunidade representa o reconhecimento às pessoas que lutam pela garantia da dignidade humana. “Essa é uma homenagem dedicada às pessoas que se destacam na luta pelos direitos humanos e pela justiça social”, reforçou.

Para receber a honraria, a parlamentar indicou a senhora Rosinaide de Sá, conhecida como Dona Zenaide, por sua luta enquanto catadora de mangaba e defensora das comunidades tradicionais em Sergipe. A homenageada é fundadora da Associação das Catadoras e dos Catadores de Mangaba Padre Luiz Lemper que, ao lado de seu filho Uilson de Sá (in memoriam), tem atuado contra a destruição das mangabeiras no bairro Santa Maria, em Aracaju.

Nascida em Brejo Grande (SE), Rosinaide de Sá, ou Dona Zenaide, é uma liderança comunitária que, aos 67 anos, é reconhecida por sua trajetória marcada pela resistência, pela defesa do meio ambiente e pela luta pelos direitos das catadoras e dos catadores de mangaba em Sergipe. Matriarca, mulher de fé e guardiã das tradições locais, ela é símbolo de resiliência e compromisso com a preservação das mangabeiras e do modo de vida das famílias extrativistas da região.

Zenaide migrou em 1983 para a região onde hoje está localizado o bairro Santa Maria, em Aracaju, acompanhada de cinco de seus doze filhos. Iniciou sua trajetória na coleta da mangaba como forma de sustento familiar, transformando o trabalho em uma luta por dignidade e reconhecimento social.

Sua atuação foi fundamental para a conquista do Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS), que garantiu segurança jurídica às famílias extrativistas, e para a criação da Reserva Extrativista das Mangabeiras Missionário Uilson de Sá, nome que homenageia seu filho e companheiro de luta.

Zenaide é fundadora e atual referência da Associação das Catadoras e dos Catadores de Mangaba Padre Luiz Lemper, entidade que organiza as famílias trabalhadoras do território e promove ações de sustentabilidade, formação e resistência.

A Medalha de Direitos Humanos Dom José Vicente Távora será concedida, ao todo, a dez personalidades, sob indicação dos parlamentares.

Albano do Prado Pimentel Franco – indicado pelo deputado estadual Jeferson Andrade;

Edson Ulisses de Melo – indicado pelo deputado estadual Luciano Bispo;

Patrícia Cunha Paz dos Anjos – indicada pela deputada estadual Áurea Ribeiro;

Evanilson Tavares de França – indicado pelo deputado estadual Chico do Correio;

Lívia Nascimento Tinôco – indicada pelo deputado estadual Cristiano Cavalcante;

Tânia Lúcia dos Santos Silva – indicada pelo deputado estadual Kaká Santos;

Érica Lima Cavalcante Mitidieri – indicada pela deputada estadual Lidiane Lucena;

Rosinaide de Sá – indicada pela deputada estadual Linda Brasil;

Alexandre Soares Freire da Costa – indicado pelo deputado estadual Manuel Marcos;

Jumara Pinheiro Porto – indicada pelo deputado estadual Marcos Oliveira;

José Alves Filho – indicado pelo deputado estadual Pato Maravilha.

O quê: Linda Brasil indica defensora das comunidades tradicionais e catadora de mangaba, Rosinaide de Sá, para recebimento de medalha na Alese

Quando: Quarta-feira, 29 de outubro, às 11h

Onde: Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) – Palácio Governador João Alves Filho – Av. Ivo do Prado, Praça Fausto Cardoso, s/n, Aracaju – SE, 49010-050

