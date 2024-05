ALESE e CMA iluminam fachadas na cor verde em homenagem ao Dia do Defensor Público 

Em homenagem ao Dia Nacional do Defensor Público, comemorado no dia 19 de maio, a Assembleia Legislativa de Sergipe (ALESE) e a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) iluminaram as fachadas de suas sedes na cor verde (cor marco da Defensoria Pública), permanecendo até o final do mês de maio com o ato simbólico. Consideradas as casas do povo aracajuano e sergipano, os dois órgãos ficam localizados no centro de Aracaju.

Intermediada pela Associação dos Defensores Públicos do Estado de Sergipe (ADPESE), a homenagem da ALESE e da CMA tem por objetivo apresentar à população o trabalho das defensoras e defensores públicos em favor da população que necessita de acesso à Justiça para a garantia dos seus direitos.

Assim como todos os anos, o Dia Nacional do Defensor Público é comemorado também com uma campanha criada pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), juntamente com as associações estaduais – em Sergipe, a ADPESE. Em 2024, o tema abordado é “Um novo presente é possível: Defensoria Pública pela superação da situação de rua”, que teve lançamento oficial no último dia 10 de maio, em São Paulo.

Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostram que no Brasil há cerca de 281 mil pessoas em situação de rua no Brasil. O grupo está exposto a violências, tem dificuldade de acessar seus direitos mais básicos e é alvo constante de preconceito e discriminação por parte da sociedade.

Foto assessoria

Por Osanilde Oliveira