Alese entrega ‘Medalha do Mérito João de Menezes Barros Filho’ a Radialistas e Jornalistas

A Medalha do Mérito Radialista e Jornalista João de Menezes Barros Filho (Barrinhos) foi criada em 2017 pela Resolução nº 1 da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, mas a primeira honraria somente foi entregue no ano de 2019. Entre os profissionais agraciados na ocasião constavam nomes como os dos jornalistas Gilvan Fontes, Cristian Góes, Jazailto Lima e Ricardo Marques.

Conforme Resolução, a medalha é destinada a personalidades com “destacada contribuição ao jornalismo, à radiofusão e ao desporto” em Sergipe. Podem ser jornalistas, radialistas, cronistas esportivos e publicitários com atuação na imprensa escrita, falada, televisiva, internet ou outras atividades que contribuam para o desenvolvimento dessas áreas.

De acordo com a Propositura, deve ser destinada a medalha a uma personalidade de cada área. Cabe à Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Casa aprovar a concessão da medalha e deliberar sobre quais devem ser os homenageados, mediante indicação de qualquer deputado estadual. A decisão da Comissão deve ser homologada pelo presidente da Alese.

Barrinhos nasceu em 13 de janeiro de 1949, em Aracaju. Atuou no rádio, na televisão e em jornal. Foi um dos mais prestigiados colunistas sociais do Estado. Criou a Associação Cultural e Artística de Sergipe, o Concurso de Poesia Falada do Norte e Nordeste e o Baile dos Artistas, que por 15 anos abriu o carnaval de Aracaju. Fundou a Ação Solidária Santo Antônio, que presta assistência social a pessoas pobres. Destacou-se também como ativista social, denunciando a violência e defendendo a igualdade de gênero. Morreu em 5 de janeiro de 2001, em Aracaju, a nove dias de completar 52 anos.

Homenageados

Neste ano, os profissionais da comunicação que receberam a Medalha do Mérito “Radialista e Jornalista João de Meneses Barros Filho (Barrinhos), foram os seguintes: Theotônio Narciso da Cruz Neto, Aloisio Santos Andrade, Carlos José Magalhães de Melo, Cosmo Batista dos Santos, Ederaldo Ferreira Bomfim Filho, Gilson Ramos, Jairo Alves de Almeida, Jailton Santana, Mylena Rocha de Sá, Luiz Carlos Ferreira, Magna Santana, Narcizo Henrique Santos Machado, Rita Oliveira e Severino Ramos Simplício de Alcântara.

