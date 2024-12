Alese entrega Títulos de Cidadania Sergipana a seis homenageados

Foram entregues, nesta segunda-feira, 9, o Título de Cidadania Sergipana aos senhores André Kazukas Rodrigues Pereira, Bruno Nunes Sad, Brunno da Silva Calmon de Melo, Juan Carlos Guzman Perez, Paulo Pereira Carrera Escariz e Cleomar Cesar Macedo Costa.

O autor da propositura, deputado Doutor Samuel Carvalho (Cidadania), destacou a importância dos trabalhos realizados por cada um dos homenageados nesta manhã. O parlamentar lembrou que os seis novos sergipanos têm prestado serviços necessários à comunidade.

“Estou muito feliz, é um dia de festa aqui na Assembleia Legislativa e também festa para o povo sergipano, em ter mais seis novos filhos que, de fato e de direito, se tornam cidadãos sergipanos, muito feliz em ter sido autor dessas proposituras de pessoas que têm verdadeiros serviços prestados na nossa comunidade. Eu tenho pessoas aqui que são empresários bem-sucedidos, pessoas da própria comunidade na área religiosa a exemplo do pastor que também está recebendo a homenagem no dia de hoje, então são pessoas que têm o verdadeiro serviço prestado na comunidade e que hoje são reconhecidos pela Assembleia, que é a Casa do Povo, como serviços relevantes”, afirmou.

Natural de Santiago, no Chile, Juan Carlos Guzman Perez chegou ao Brasil em 17 de fevereiro de 1983, quando foi contemplado com uma bolsa de estudo pelo Governo Brasileiro, para o curso de Licenciatura Plena em Educação Física, na Universidade Federal de Sergipe. Ele se formou em 1986 e montou sua vida no estado tanto de caráter pessoal quanto profissional.

“É uma honra ser homenageado em um país diferente, eu fico muito grato com as pessoas e com os membros dessa Casa Legislativa, eu fico grato de coração por tudo o que estão fazendo por mim. A Assembleia é a Casa do Povo fazendo um reconhecimento de alguns cidadãos que são atuantes no estado, é um gesto muito importante”, falou.

Cleomar Cesar Macedo Costa nasceu em 17 de dezembro de 1962, na cidade de Jeremoabo, na Bahia, e em 15 de novembro de 1977 mudou-se para Aracaju com sua família. Ele é turismólogo e radialista e tem trabalhado nesta área para auxiliar na geração de emprego e renda.

“É muita honra, satisfação e orgulho receber esse reconhecimento que é uma prova que atesta o nosso trabalho. Eu costumo sempre dizer: eu sou o baiano mais sergipano que existe no mundo. É muitos anos aqui, eu tenho filhos e neto sergipano, meus pais estão sepultados aqui em Sergipe. Então é indissociável Cleomar com Sergipe”, declarou.

Bruno Nunes Sad é natural da capital federal Brasília. Ele é diretor de Parcerias Estratégicas Público-Privadas do Conselho de Administração da Agência de Desenvolvimento de Sergipe (Desenvolve-SE) e líder técnico do processo de concessão parcial de água e esgoto do Estado.

“Uma alegria muito grande receber esse título aqui na Casa do Povo, é uma grande honra principalmente porque a minha história com Sergipe começou no início dos anos 2000, como turista, depois conheci minha esposa, sergipana, em 2011, lá em Brasília, tenho dois filhos e desde 2023 tenho a felicidade de integrar o Governo de Fábio Mitidieri. A gente tem realizado grandes projetos aqui no estado, de grande repercussão para a população, com destaque à questão da concessão parcial de água e esgoto, que graças a esse projeto, essa parceria que está sendo estabelecida com a Iguá, grandes transformações são esperadas na qualidade de vida do povo sergipano e eu vejo aqui como um presente que eu estou recebendo em nome de um coletivo de pessoas que trabalhou muito firme nesse projeto e que tenho certeza que vai dar grandes dividendos pra todos aqui. Aqui é uma oportunidade incrível da gente poder demonstrar nosso amor pelo estado, por Aracaju e o estado todo que nos recebeu tão bem”, disse.

Nascido em Santo Amaro, na Bahia, o Gerente de Relacionamento do Grupo Votarantim (Banco BV) e Pastor da Comunidade Cristã Restaurar, Brunno da Silva Calmon de Melo, tem realizado trabalhos diversos no estado.

“Estou em Aracaju desde 2009, vim a trabalho e desenvolvi o trabalho aqui através da igreja de cunho social, reabilitando pessoas que estão envolvidas com drogas. Sergipe já é minha casa, não tenho nenhuma pretensão de voltar, fui bem acolhido aqui, prosperando nesse lugar e me identifiquei com a cultura, com a cidade e com a família. Para mim, é um reconhecimento, um motivo de honra e muita alegria”, declarou.

Paulo Pereira Carrera Escariz nasceu em Salvador. Ao chegar em Aracaju, se dedicou à vida de empresário ao abrir em 1985 a primeira loja Escariz. Naquele momento, a loja era uma única estante de revistas na garagem da casa de uma tia.

“Eu já estou em Sergipe desde 1980, então são 44 anos aqui. Nós constituímos a nossa família e a nossa empresa, então é uma honra muito grande, estou muito contente com essa homenagem. A gente não teria chegado onde chegou se não houvesse a contribuição do povo sergipano, a gente quando começou se dizia muito que sergipano não lia e a gente acreditou e teve essa retribuição muito grande. Sergipano lê e lê muito, apoia muito as empresas de Sergipe, então é muito gratificante. Eu me sinto abraçado o tempo inteiro pela comunidade, então esse reconhecimento também é uma honra muito grande para a gente que veio de fora e constituiu família aqui, minhas filhas são sergipanas, então a gente se sente muito honrado”, falou.

Natural de São Bernardo do Campo, em São Paulo, André Kazukas Rodrigues Pereira se mudou para Sergipe em 2002, acompanhando a família. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e é professor de diversos programas de pós-graduação em Sergipe e em outros estados.

“Com a felicidade imensa, eu já me considero Sergipano, estou aqui há 22 anos. Esse é um ato declaratório porque o constitutivo já está no coração e na alma de poder contribuir com esse estado, de poder ter sido acolhido pelas pessoas, então a felicidade é muito grande de dividir esse momento com os amigos e com a família. Essa sensação de acolhimento conforta o coração, aquece todos os seres humanos e não tenha a menor dúvida disso, e a palavra hoje é gratidão. Sou muito grato a tudo que eu recebi aqui em Sergipe, espero poder retribuir e contribuir com o desenvolvimento do nosso estado”, disse.

Os Títulos de Cidadania foram entregues em Sessão Especial realizada no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. A Mesa foi presidida pelo deputado Doutor Samuel Carvalho e composta pelos homenageados.

Fotos: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira